面交705萬詐款被搶 逮6人錢全追回

警方逮捕策畫此案的48歲陳姓男子（圖左）等6嫌。（記者王冠仁翻攝）

五十七歲許姓婦人透過臉書輾轉認識一名男網友，遭誘騙落入假投資詐騙圈套，婦人拿著裝有七〇五萬元現金要面交給假扮成理財專員的張姓車手，半途遭人搶走，警方循線逮捕張等六名犯嫌並追出贓款，查出此案是「內神通外鬼」，策畫此案的陳姓主嫌跟張合演一齣戲，以假搶案方式侵吞鉅款。

警方調查，許婦透過臉書認識男網友，落入投資虛擬貨幣的詐騙圈套，上月她先以面交方式交付一五〇萬元現金後，對方慫恿加碼。

許婦本月三日下午再拿裝有七〇五萬元現金的袋子，與假扮成理財專員的卅一歲張姓車手在台北市建成圓環附近巷子面交，卻半途遭搶。

車手被搶後沒跑 露餡

警方獲報即察覺不對勁，因為張身為車手，被搶後沒逃跑，反而留在原地等員警到場，乖乖束手就擒。警方兵分兩路，一路追查搶匪下落，另組人馬則追查搶匪與張的來向動線。

搶匪和車手 搭同輛賓士車

根據監視器畫面，警方發現搶匪得手後跳上一輛接應的賓士車，但搶案發生前，張竟然也是搭乘同輛賓士車抵達，因此確信搶案是自導自演。

警方以車追人，查出策畫此案的是四十八歲陳姓男子，陳男近期得知張要與婦人面交，策劃以「被搶」方式來吞款。找來廿三歲陳男扮演搶匪，得手後跳上另名十七歲少年駕駛的賓士車逃離現場，卅三歲方男則在場「監督」，事後將款項交由廿五歲李男藏在八里一處農舍。

警方循線前往農舍起獲贓款，前天陸續逮捕陳等六人；到案者對案情避重就輕，但警方查出他們都有地緣關係，研判策畫這起假搶案已久，警詢後依詐欺、搶奪、組織犯罪等罪嫌將六人移送法辦。

