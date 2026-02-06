報案8旬母走失 竟是被詐團拐去領錢

員警發現欲提領20萬元的婦人竟是失蹤人口，機警幫忙保住老本，並將其安全護送返家。 （民眾提供）

住在台南市中西區的王姓男子，前天下午向警方報案，指稱八十多歲的母親走失，警方準備協尋時，接到位於民族路的一家銀行阻詐報案，員警趕到現場發現一名老婦人欲提領廿萬元，老婦人正是王男的母親，經確認她掉入詐騙集團陷阱，警方當場攔下提款並護送她返家，家屬對警方的作為感激不已。

南市第二警分局表示，王男於本月四日向海安派出所求助時指出，母親一早獨自外出後失去聯繫，家人四處找不到人，擔心發生意外，希望警方協尋。派出所正準備啟動協尋機制，員警同時接獲銀行通報有名高齡長者臨櫃提領大筆現金疑遭詐騙，行員詢問領錢用途時，老婦人聲稱要買沙發家具。

警方到場了解，老婦人無法提出賣方資訊或相關證明，說法前後不一，員警研判是遭詐騙集團鎖定，先安撫情緒並耐心勸說，提醒高齡者常被以購物投資等名目誘導提領現金。員警核對身分時，發覺老婦人與稍早受理的協尋資料吻合，確認眼前婦人是王男正在尋找的失蹤母親。

高齡長者金錢往來別輕忽

員警立即聯繫王男，王男表示家中並無添購家具需求，得知母親準備提領廿萬元後相當震驚，擔心退休金落入詐騙陷阱。警方與行員持續勸導，老婦人才打消提款念頭，成功攔阻財物損失。考量長者年事已高且外出已久，警方隨後開車護送她返家。

二分局提醒民眾，家中若有高齡長者，宜多注意其行蹤與金錢往來，尤其接獲可疑電話或被要求提領現金時，先暫停操作並向警方或銀行查證。

