為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    報案8旬母走失 竟是被詐團拐去領錢

    2026/02/06 05:30 記者王捷／台南報導
    員警發現欲提領20萬元的婦人竟是失蹤人口，機警幫忙保住老本，並將其安全護送返家。 （民眾提供）

    員警發現欲提領20萬元的婦人竟是失蹤人口，機警幫忙保住老本，並將其安全護送返家。 （民眾提供）

    住在台南市中西區的王姓男子，前天下午向警方報案，指稱八十多歲的母親走失，警方準備協尋時，接到位於民族路的一家銀行阻詐報案，員警趕到現場發現一名老婦人欲提領廿萬元，老婦人正是王男的母親，經確認她掉入詐騙集團陷阱，警方當場攔下提款並護送她返家，家屬對警方的作為感激不已。

    南市第二警分局表示，王男於本月四日向海安派出所求助時指出，母親一早獨自外出後失去聯繫，家人四處找不到人，擔心發生意外，希望警方協尋。派出所正準備啟動協尋機制，員警同時接獲銀行通報有名高齡長者臨櫃提領大筆現金疑遭詐騙，行員詢問領錢用途時，老婦人聲稱要買沙發家具。

    警方到場了解，老婦人無法提出賣方資訊或相關證明，說法前後不一，員警研判是遭詐騙集團鎖定，先安撫情緒並耐心勸說，提醒高齡者常被以購物投資等名目誘導提領現金。員警核對身分時，發覺老婦人與稍早受理的協尋資料吻合，確認眼前婦人是王男正在尋找的失蹤母親。

    高齡長者金錢往來別輕忽

    員警立即聯繫王男，王男表示家中並無添購家具需求，得知母親準備提領廿萬元後相當震驚，擔心退休金落入詐騙陷阱。警方與行員持續勸導，老婦人才打消提款念頭，成功攔阻財物損失。考量長者年事已高且外出已久，警方隨後開車護送她返家。

    二分局提醒民眾，家中若有高齡長者，宜多注意其行蹤與金錢往來，尤其接獲可疑電話或被要求提領現金時，先暫停操作並向警方或銀行查證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播