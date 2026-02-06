為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    婚姻若合法 可和10子女平分財產

    2026/02/06 05:30 記者林嘉東／台北報導
    王翁的3個兒子、3個媳婦與4個孫子在醫院側門埋伏，趁王翁回診，衝上前搶推輪椅，將王翁推上附近等候的計程車，離開現場。（圖：民視提供）

    王翁的3個兒子、3個媳婦與4個孫子在醫院側門埋伏，趁王翁回診，衝上前搶推輪椅，將王翁推上附近等候的計程車，離開現場。（圖：民視提供）

    有十名兒女的台北市中山區百歲地主，與六旬女看護的婚姻，已演成一場數億元的家產保衛戰。曾任檢察官的詠衡法律事務所律師何皓元指出，王翁的子孫若要撤銷這段婚姻，關鍵在於證明王翁與賴女登記結婚時的「意思能力」，一旦婚姻被認定有效，賴女將一躍成為合法繼承人，保守估計將來可分得千萬元以上的遺產。

    何皓元表示，王翁的子孫若要保住遺產，可提起「婚姻無效」之訴，但必須提出王翁在結婚登記前後的病歷、診斷證明或精神鑑定報告。若能證明老翁結婚當時患有嚴重失智、意識不清或受人操控，導致無結婚真意，法院判決婚姻無效的可能性極高。

    可聲請中立監護人

    確保財產不被處分

    此外，子孫可向法院聲請指派中立監護人，先凍結老翁名下房產與大額存款，確保財產不被處分；另可針對結婚登記的兩位證人進行適格性挑戰，確認證人是否確實親口詢問過老翁意願，而非虛偽造假。

    賴姓女看護則可主張與王翁有廿七年深情，證明與王翁的婚姻效力存在；提告王翁的子孫傷害與妨害自由，要蒐集驗傷單、錄音錄影等證據，同時報警聲請保護令反制，防止後續再遭暴力、其他騷擾或精神侵害。

    至於遺產分配，何皓元表示，依民法關於繼承順位的規定，配偶與子孫即直系血親卑親屬屬於相同順位，若老翁與賴女婚姻有效，將來王翁身故時，可先主張剩餘財產分配請求權，先請求取得婚姻關係存續中雙方婚後財產扣除負債之差額，扣除此部分後再與子孫平均分配老翁遺產。

    扣除婚後財產負債的差額後，如果王翁還有一點多億元遺產，賴女身為配偶可與十名子女平均分配，每人分得一千多萬元。倘若賴女與王翁的婚姻效力經訴訟推翻，則無從請求剩餘財產分配跟遺產，將由十名子女平均分配王翁未扣除剩餘財產分配的全部遺產。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播