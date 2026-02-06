婚姻若合法 可和10子女平分財產

王翁的3個兒子、3個媳婦與4個孫子在醫院側門埋伏，趁王翁回診，衝上前搶推輪椅，將王翁推上附近等候的計程車，離開現場。（圖：民視提供）

有十名兒女的台北市中山區百歲地主，與六旬女看護的婚姻，已演成一場數億元的家產保衛戰。曾任檢察官的詠衡法律事務所律師何皓元指出，王翁的子孫若要撤銷這段婚姻，關鍵在於證明王翁與賴女登記結婚時的「意思能力」，一旦婚姻被認定有效，賴女將一躍成為合法繼承人，保守估計將來可分得千萬元以上的遺產。

何皓元表示，王翁的子孫若要保住遺產，可提起「婚姻無效」之訴，但必須提出王翁在結婚登記前後的病歷、診斷證明或精神鑑定報告。若能證明老翁結婚當時患有嚴重失智、意識不清或受人操控，導致無結婚真意，法院判決婚姻無效的可能性極高。

可聲請中立監護人

確保財產不被處分

此外，子孫可向法院聲請指派中立監護人，先凍結老翁名下房產與大額存款，確保財產不被處分；另可針對結婚登記的兩位證人進行適格性挑戰，確認證人是否確實親口詢問過老翁意願，而非虛偽造假。

賴姓女看護則可主張與王翁有廿七年深情，證明與王翁的婚姻效力存在；提告王翁的子孫傷害與妨害自由，要蒐集驗傷單、錄音錄影等證據，同時報警聲請保護令反制，防止後續再遭暴力、其他騷擾或精神侵害。

至於遺產分配，何皓元表示，依民法關於繼承順位的規定，配偶與子孫即直系血親卑親屬屬於相同順位，若老翁與賴女婚姻有效，將來王翁身故時，可先主張剩餘財產分配請求權，先請求取得婚姻關係存續中雙方婚後財產扣除負債之差額，扣除此部分後再與子孫平均分配老翁遺產。

扣除婚後財產負債的差額後，如果王翁還有一點多億元遺產，賴女身為配偶可與十名子女平均分配，每人分得一千多萬元。倘若賴女與王翁的婚姻效力經訴訟推翻，則無從請求剩餘財產分配跟遺產，將由十名子女平均分配王翁未扣除剩餘財產分配的全部遺產。

