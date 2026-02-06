億元級人瑞秘婚看護 子孫衝醫院搶人

王翁的3個兒子、3個媳婦與4個孫子在醫院側門埋伏，趁王翁回診，衝上前搶推輪椅，將王翁推上附近等候的計程車，離開現場。（圖：民視提供）

北市老代書 擁多間房產和土地

高齡一〇二歲的王姓老翁，上月初跟照料他生活起居廿七年的六十九歲賴姓女看護悄悄結婚，兒女要帶他返家時，才獲知看護變成繼母，懷疑對方覬覦數億元龐大財產，本月三日子孫們趁賴女推著輪椅帶王翁前往醫院複診取藥，直接在醫院「搶人」，迅速推上預備的計程車離去，賴婦大喊「救人」並報警，事後提告子孫們涉嫌妨害自由、傷害、妨害名譽等罪及申請保護令；王翁的子孫也提告民事訴訟，期望透過法律途徑護產。

據悉，這名百歲人瑞住在台北市中山區，早年從事土地代書，名下擁有約值數億元的多間房產和土地，育有十名子女，賴姓女看護則自一九九九年許開始照顧他。王翁與賴姓看護於上月五日，悄悄地前往辦理戶政事務所登記結婚。

看護27年 上月突然結婚了

上月八日，王翁的二名兒子欲接他返家照顧，認為賴婦刻意阻擋不讓王翁跟家人碰面，未免發生衝突，求助轄區派出所派警力陪同，詎料二名兒子到場欲接王翁時，賴婦出示身分證件，告知跟王翁已結婚，雙方為夫妻關係，兒子當場傻眼，只能離去。

接老爸碰壁 兒告婦強制罪

上月下旬，王翁的兒子表示欲探視老爸，遭賴婦多次阻攔，排行老六的兒子向轄區中山警分局中山二派出所提告賴婦強制罪。本月三日下午三時，賴婦推著輪椅帶王翁前往馬偕醫院複診取藥，王翁的三個兒子、三個媳婦與四個孫子於側門埋伏，突然衝上前搶推輪椅，快速將王翁推上附近等候的計程車，離開現場。

賴婦大喊「救人」並向警方報案，中山二派出所派員到場，王翁排行第六的兒子、媳婦與孫子三人留在現場向警方說明。警方將雙方都帶回派出所，賴婦認為她被推擠、還被嗆「不要臉」等，怒告妨害自由、傷害、妨害名譽等罪並申請保護令。

雙方都有監護權 人瑞暫居兒孫家

警方表示，由於雙方皆有監護權，派員前往王翁子孫的住處，經確認王翁正在熟睡，沒有遭控制行動，無人身安全問題後即離去。

