空軍三聯隊軍官光電標案收賄／性招待時間次數成鐵證 4軍人重判

台中清泉崗空軍第三戰術戰鬥機聯隊，許姓中校科長與退役中校葉姓雇員，藉由陳姓士官長、蔡姓少校參謀官等辦理該聯隊裝設太陽能光電發電設備標租案時，接受業者行賄招待，葉姓雇員與陳姓士官長還被招待到高檔餐廳吃喝後，再跟傳播妹開房間共廿六次，每次接受性招待的時間、次數與價碼都被爆料人記錄下來，想賴都賴不掉，彰化地方法院依貪污治罪條例將四名現退役軍士官重判八年至十三年不等刑期。

彰化地院審理時，許姓中校科長和蔡姓少校參謀官皆否認犯行，但葉姓中校退役雇員、陳姓士官長、掮客及業者都坦承犯行並供出資金流向，最後許男、葉男被判處十一年八月、十三年重刑，蔡男判刑八年，陳姓士官長判刑八年六月。另外，光電開發陳姓仲介與黃姓廠商各判刑一年八月與六月。

判決指出，涉案聯隊於二〇二二年辦理營區基地光電標租案，公開徵求廠商時，許姓科長、陳士官長、葉姓雇員、蔡姓上尉後勤參謀官（後升至少校），引進具黑道背景的掮客陳男介入，陳再找來黃姓業者投標。

廠商黃男投標前商定總開發金額為二億元，其中二成作為賄款，陳男則是款待涉案軍士官或雇員，其中，退役中校葉姓雇員（四十八歲）與陳姓士官長（三十四歲）行逕最誇張，二人被陳男帶到高檔餐廳大吃大喝，結束再帶到旅館開房間，接受性招待時間、次數與傳播妹價碼多少，都被爆料人記錄下來，短短一年就招待各十三次，每人每次性招待金額約二萬元。

不料，黃男現勘後發現場地光線條件不佳，恐血本無歸，他忌憚陳男具有黑道背景，分批交出五千多萬元給陳，再由陳施壓涉案人，逼迫軍方把標案金額壓到一億二千萬元，但事後黃男仍認為自己「跳入賊窟」、「全身的毛被剝得一乾二淨」，此案因此爆發。

承審法官認為，許男、蔡男分別為中高階幹部，本應廉潔自持、為部屬表率，卻把主管業務當作交換利益的工具，破壞軍紀與採購公正，更動搖社會對國軍廉潔的信賴，且這二人否認犯行，因此予以重判。

