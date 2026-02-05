師長眼中天才 慈母吃餅充飢栽培╱台大學霸賣毒葬送一生 愧對母親

台大資管系畢業生林睿庠在暗網販賣毒品，美國法院昨重判30年徒刑，並沒收33億元不法資產。（取自調查局網站）

台大學霸林睿庠在暗網創立並經營大型毒品交易平台，在美國落網並被紐約南區聯邦法院重判三十年有期徒刑。林睿庠在師長眼中曾是前途無量的台大天才，林的父親是台大傑出校友且在科技業頗負盛名，但父母在他幼時離婚，與弟弟由母親獨力撫養，曾因家境清寒領取低收入戶獎學金，林畢業於台大資管系，原本是翻轉人生的典範，卻因一時貪念想「抄捷徑」讓母親過上好日子，竟在暗網建立毒品帝國，最終葬送一生。

據了解，林睿庠在就讀台大期間表現優異，常拿書卷獎。他二〇二三年還被派駐聖露西亞擔任外交替代役，白天協助技術團維護資訊系統，私下卻以「法老」身分管理全球最大的暗網毒品平台。

請繼續往下閱讀...

諷刺的是，林男服役期間，曾受邀擔任「虛擬貨幣與網路犯罪偵查」課程講師，授課對象包含當地警官與司法執法官員，他在講台上詳盡講解區塊鏈技術追蹤非法金流，並指導學員如何辨識虛擬貨幣犯罪的跡象，專業表現深受當地政府肯定。

林男家住天母的鄰居表示，林年輕且平日生活低調，本以為是平凡的軟體工程師，對他涉及上億美元的暗網毒品交易皆感難以置信。

有媒體報導，林男在被捕後曾寫下家書寄回台灣，提到犯案動機是想讓母親過好日子。他在信中回憶，母親當年為栽培兄弟倆，即便餓著肚子吃蘇打餅乾，也堅持將他們送入私立復興中學就讀，二兄弟努力讀書考上台大，原本已看到翻身希望；他在落網後對母親充滿愧疚，也叮囑弟弟要趕快醒過來、承擔起照顧母親的責任，字裡行間流露出對家人的深切牽掛。

