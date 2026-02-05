為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台南街頭隨機砍2路人 足療師收押

    2026/02/05 05:30 記者王俊忠、王捷／台南報導
    警方依傷害罪嫌，移送隨機在台南街頭刺傷兩名路人的陳姓男足療師。（記者王俊忠攝）

    警方依傷害罪嫌，移送隨機在台南街頭刺傷兩名路人的陳姓男足療師。（記者王俊忠攝）

    台南市警六分局金華派出所前路口，三日晚間驚傳廿九歲陳姓男足療師持工作用銼刀在馬路上隨機攻擊一男一女路人受傷，陳男被警方制伏逮捕，訊後依傷害罪嫌送辦；檢方複訊後改依「殺人未遂」罪向法院聲請羈押陳嫌獲准。

    據了解，陳男自稱並無女友，先前有到身心科就診、服用抗憂鬱藥物，最近停藥，他表示自己也不知道為何會在馬路上隨機持銼刀攻擊路人。警方調查陳男有就診紀錄、得知他之前曾到身心科就診；對他自稱沒有女朋友，三日晚間警方查訪陳男工作的足療店員工說，日前有聽到陳男在電話中與女性爭吵，疑與女友有感情糾紛、鬧分手。陳男本身有竊盜與毒品前案。

    陳男有竊盜與毒品案紀錄

    陳男去年底到台南南區離金華所不遠的健康路一家足療店兼職工作，個性溫和，約一個月前工作時精神恍惚，店同仁詢問後陳告知與女友分手，足療店同仁得知他隨機持刀械傷人很驚訝。

    警方調查，陳男與被他攻擊的兩名路人都不認識，兩名路人傷者經送醫後，腹部有穿刺傷、傷勢較重的六十二歲李男手術後已無生命危險；另名背部遭刺傷的三十三歲葉姓女子，同樣治療後無生命危險。

    當晚率先壓制傷人凶嫌的金華所警員王聖豪，身高逾一百八十公分、體格壯碩，他說當時是備勤在所、聽到所外有人在呼喊，就往所外衝、發現門口有兩人肢體衝突，就上前制止手中疑握有凶器的陳姓男子，受傷李男已跌倒在地，為了保護李，就抓住持刀械揮舞的陳男，用大外割將陳摔倒在地，其他同仁一起協助制伏陳嫌。

