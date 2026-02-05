鍾男吸毒酗酒 曾打人襲警 傷獄友

持刀砍警的鍾男中彈，緊急送 醫後不治。 （民眾提供）

苗栗市南苗栗市場昨傳出鍾姓男子持刀砍傷員警，據法院的鑑定報告，鍾男持續吸食安非他命及酗酒，從二〇〇五年開始持續接受治療，惟過程中未有顯著改善跡象，演變成思覺失調症，因常出現被害妄想症狀及有暴力傾向，從二〇一三年起發生至同學家理論並毆打同學父親、拿酒瓶攻擊家人及咆哮，八年前曾攻擊警察被送辦，以及住院療期間攻擊病友等異常行為，被法院判刑入獄及至醫療院所監護。

四十歲鍾男之前曾在苗栗縣一處市場擺攤賣青菜，平常與父母同住，未婚。

請繼續往下閱讀...

依苗栗地方法院的鑑定結果，鍾男因長期吸毒及酗酒，從二〇〇五年開始就住院治療，住院治療期間症狀稍改善，但服藥順從性極差，出院後都沒有服藥，雖多次進出醫院治療，惟其認知、理解、判斷及自我控制能力有因疾病而顯著減低，出現被害妄想、幻聽之思覺失調症狀，領有精神障礙身心障礙中度手冊。

鍾男因情緒起伏、出現暴力傾向、衝動控制力差，因案被判刑入獄時還曾打傷獄友；治療期間，因妄想被害，多年前曾向家人要錢未果，恐嚇家人、有時跑至同學家理論毆打同學父親、拿酒瓶攻擊、恐嚇家人及咆哮。

二〇一八年警察前往處理案件時，因攻擊警察被送辦；後來涉及重傷害等罪被判入醫療機構監護三年，脫序的行為，讓家屬頭痛不已。

昨天案發時，目擊的市場黃姓攤商說，鍾男原本站在他的攤位前，跟他太太說手機沒電，要借手機，但他太太並未借他，之後，鍾男就手上拿著折疊刀蹲在攤位前，他除報警也通知市場管理員到場處理。

管理員勸阻 鍾說：刀不能放下

黃男說，市場管理員到場後，請鍾男把刀放下，但鍾說：「刀不能放下」，鍾男語無倫次的說，要來找他對面攤商江男討錢，但他告知鍾男要找的攤商不姓江；警方隨即趕抵現場，喝令鍾把刀放下，有事請鍾到警察局講，但鍾不從，警方隨即噴辣椒水，鍾拔腿就跑，過程中鍾男持續持刀攻擊員警。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法