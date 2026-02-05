隨機暴力連兩起 嚴防模仿效應╱警署：通令全國強化巡邏 挺警執法

朱姓警員頭部被鍾男砍傷，滿臉是血。 （民眾提供）

前晚至昨早接連發生台南男子隨機揮刀砍人及苗栗男子砍警的重大社會案件。警政署表示，為確保社會安定，已要求全國各警察機關對於人潮聚集處，增加巡邏密度，同時強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

張榮興赴醫院 為傷警打氣

此外，警政署對於第一線員警在案發後英勇果斷執法，即時制止犯罪作為，也給予高度肯定，並對受傷員警表達關懷與慰問。署長張榮興昨天下午至衛福部苗栗醫院慰勉受傷的朱姓員警，張強調，鍾男持刀攻擊員警的行為，警方第一時間使用警械，警政署表達支持態度。

警政署表示，苗栗與台南員警在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速制止犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸；警署也提醒全體警察，執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全前提下，維護社會治安。

適逢年關將近，為避免類此暴力事件再次發生，警署要求各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署指出，未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網之網絡協調，確保案件通報、指揮與調度的有效遂行，以建構安全生活環境。

苗栗警分局表示，李姓員警開槍的時機，符合警械使用條例「警察人員生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時」的相關規定，合乎程序。

苗栗縣長鍾東錦（左）探視見 義勇為協助制伏鍾男而受傷的羅 男（右），並致贈慰問金。 （苗栗縣政府提供）

