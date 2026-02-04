中國女、土國男 同班機各藏3千萬毒品

桃園國際機場去年十月廿五日發生罕見的同一班機兩名乘客運輸大麻毒品案，航空警察局與海關先後查獲從泰國搭乘華航同班機抵達桃園機場的中國籍楊姓女子及土耳其男子各在行李夾藏黑市價約三千萬元、十四公斤大麻花闖關，桃園地檢署依運輸第二級毒品罪嫌起訴二人，但檢警懷疑幕後為同一國際毒梟操盤，深入追查中。

都是飛泰國取貨 追幕後主使

檢警調查，廿三歲中國籍楊女因缺錢孔急，去年十月間在日本受綽號「微信大哥」男子提供十二萬日圓報酬，從東京搭機前往泰國，經當地毒梟提供夾藏約十四公斤大麻花的行李後，於同月廿五日搭乘華航班機飛抵桃園機場，入境時被海關與航警截獲。

無獨有偶，同班機來台的廿四歲土耳其籍男子，也在入境時被截獲行李內夾藏約十四公斤大麻花，他被捕供稱是在土國透過通訊軟體，接受毒梟提供二千美元報酬，指示赴泰取得藏毒行李後，搭乘該班飛機來台灣闖關。

航警局訊後將二人依運輸第二級毒品罪嫌移送桃檢偵辦，二人均由檢察官聲請羈押獲准，在押中，檢方偵結起訴指二人所運輸的大麻花，其包裝、重量、成色類似，雖然二人來自天南地北，但不排除幕後是同一跨國毒梟集團操盤，企圖以不同組合搭乘同班機入境方式，以分散風險提高闖關成功率，指揮警方持續追查幕後運毒集團。

