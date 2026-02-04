為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    法界：不排除不確定故意殺人

    2026/02/04 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    政大畢業溫姓替代役男被丟包台64線遭4車輾斃，警方已查扣林姓司機的多元計程車。 （記者陸運鋒攝）

    政治大學畢業的溫姓替代役男，日前搭乘Bolt叫車平台多元計程車返家途中，遭林姓司機於台六十四線快速道路丟包，疑遭四車輾斃身亡。林姓司機除了涉過失致死及遺棄致死罪，律師姚本仁表示，若檢方能證明司機明知將人丟包在快速道路恐致死亡，仍對結果抱持無所謂態度，後續不排除涉及不確定故意殺人。

    至少涉遺棄致死

    姚本仁分析，本案較可能朝遺棄致死方向認定。不過，司機若將被害人丟包在快速道路上，則涉及不確定殺人故意，畢竟台六十四線屬快速道路，且事發時間為凌晨，往來車速通常約六十公里，理應可以理解將人丟包在該處，恐遭後方車輛撞擊甚至輾斃，具有一定程度的死亡風險可預見性。

    姚本仁點出，本案另一關鍵在於司機對於死亡結果是否不違背其本意。意即，若能證明司機主觀上認為，即使替代役男因此遭撞死也無所謂，則可能構成殺人的不確定故意。最終是否成立，仍須視檢方後續蒐證與調查結果而定。

    姚本仁並指案件重點，在於檢察官能否證明對方具有「將替代役男丟包，即使被撞死也不在意」的主觀意思，若能證明到此程度，才可能認定具有殺人的不確定故意。

