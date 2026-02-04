熱水器強制排氣 有效防止廢氣殘留

新北市土城區一處民宅昨傳出一氧化碳中毒，七人送醫；而在獲報前14小時，同戶女童猝死，檢警懷疑兩案關聯性；圖為案發處後陽台熱水器。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市土城羅家昨凌晨驚傳一家七口一氧化碳中毒，甚至前一天十一歲的羅家長女也猝逝，當時消防局雖出動高級救護隊，但到場女童已屍僵、出現屍斑，昨事發後，警方、消防研判一氧化碳致死成分遽增，除釐清死因，也將羅家列為高風險家庭、一氧化碳高危險戶，將啟動社福關懷，協助改裝強制排氣熱水器或暢通後陽台門窗，避免再發生悲劇。

據了解，消防單位於寒流、天氣寒冷之際，總呼籲民眾使用煤氣熱水器、電暖器時務必開窗，防範一氧化碳中毒，但實務經驗中，因都市防火巷狹窄，甚至前後棟距只有數十公分，導致後陽台與後棟間不但欠缺防火區劃，也因通風不佳，常衍生災例。

門窗未緊閉 也曾傳一氧化碳中毒奪4命

資深警官透露，一氧化碳號稱無聲殺手，產生的氣體無色無味，不只關窗會出事，連有開窗也有可能致命，多年前在新店地區，曾有民宅遭強制排出的一氧化碳回飄住處蓄積，導致一家四口不幸因一氧化碳中毒身亡，甚至直至發出惡臭，鄰居報案才發現悲劇。

當時該戶雖有開窗，但當時風向改變，導致排出的一氧化碳，反被吹回到原本排出的屋內，導致非典型的悲劇。

消防署呼籲，防範一氧化碳中毒除民眾熟知CNS合格標示，依通風條件選用正確型式熱水器，要找合格技術士安裝並張貼施工標籤、定期檢修及汰換，另常忽略的是，務必保持裝設熱水器的陽台通風，避免陽台加裝密閉鐵窗、鋁門窗，而晾掛衣物、堆雜物都曾被認定為影響通風，淪為一氧化碳蓄積幫兇。

