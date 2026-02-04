為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    室外型RF熱水器 裝在密閉後陽台／長女猝逝半天 土城7口又一氧化碳中毒

    2026/02/04 05:30 記者吳仁捷、羅國嘉／新北報導

    新北市土城區昨發生一氧化碳中毒事件，羅姓男子一家七人身體不適送醫，消防人員到場，屋內測出微量一氧化碳濃度，勘查發現，羅家將室外型RF熱水器，裝在密閉後陽台，懷疑是通風不良導致意外，離奇的是，羅家十一歲長女，案發前十四小時前才猝逝，由於女童房間緊鄰後陽台，警消不排除是一氧化碳奪走女童性命，也替欠缺警覺性的家人捏把冷汗。

    檢警追查女童猝逝與一氧化碳中毒關聯，昨下午相驗女童遺體，確認賴姓繼母二日下午二時許叫不醒女童而報案，消防救護員到場，發現女童已有屍斑，急救十分鐘後送醫仍不治；昨相驗時，發現女童口有白沫，是典型一氧化碳中毒現象，為中樞神經受損，腹部腫脹，屍斑下呈現膚色紅潤的蘋果肌，檢警也抽血、採取組織化驗釐清是否一氧化碳中毒致命。

    女童也呈一氧化碳中毒跡象

    消防局昨凌晨四時六分獲報，土城延和路一處五樓公寓傳出一氧化碳中毒，導致卅三歲賴姓女屋主、十一歲姪女頭暈不適，連同將賴女五歲、四歲女兒、兩歲幼子及小姑、同事等七人送醫，四十六歲屋主羅男也陪同到院。

    疑通風不良 廢氣飄回房釀禍

    由於羅姓女童十四小時前在同一屋內猝逝，沒有外傷、外力等跡象，昨一氧化碳中毒案後，消防到場測出一氧化碳濃度為卅五ppm，會同警方勘驗，更發現猝死女童的房間就緊鄰後陽台。

    據了解，女童被發現時房內窗簾緊閉，檢警仍待確認是否因後陽台一氧化碳蓄積，導致回飄房內，另感到不適的賴姓繼母等人，住不同房間，是否因一氧化碳外溢釀災，以及女童入睡後，有無使用熱水器，都是檢警調查是否一氧化碳中毒關鍵。

    據了解，女童為羅男與前妻所生，從事拆除工程的羅男相當疼愛長女，讓她有獨立房間，一日下午女童與家人參加叔公頭七法會，繼母原以為寒假睡得較晚，直到隔天下午兩點未見醒來，進房關心，赫見叫不醒且身軀僵硬，連忙報案，但到院仍回天乏術。

    不幸中大幸 七人穩定治療中

    送醫七人所幸意識清楚，持續穩定治療。亞東醫院高壓氧中心主任張厚台說明，研判女童可能為一氧化碳中毒，但因到院時死亡時間過久，當下僅列為不明原因死亡，後續由檢警相驗釐清。

