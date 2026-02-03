為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    隨機猥褻 19年後DNA破案

    2026/02/03 05:30 記者鮑建信／高雄報導
    鄭男被高等法院高雄分院依強制猥褻罪判處一年六月，並減刑為九月。（資料照）

    高市鄭姓男子多年前深夜見女子獨自慢跑，竟以外套自背後套住她頭部，趁女子短暫昏迷時撫摸其胸部，十九年後因另涉性騷擾案被驗出DNA查獲，並被高等法院高雄分院依強制猥褻罪判處一年六月，並減刑為九月。

    警方調查，二〇〇六年八月廿四日晚上十點多，鄭男在北高雄巷道，見被害女子獨自慢跑，竟萌生淫念，以外套自背後套住女子頭部，趁其無法呼吸缺氧而短暫昏迷之際撫摸其胸部。

    警方接獲報案後，雖在被害女子胸罩找到DNA，但經比對查無前科紀錄的可疑對象；十九年後，鄭男因另涉及性騷擾案，經比對唾液DNA後，警方逮捕他歸案，依涉嫌強制猥褻罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴，一審被地院判處有期徒刑一年六月。強制猥褻罪的追訴期是二十年。

    鄭男上訴指出，至今長達十九年之久，期間他在社會上有正常生活，沒有其他刑事案件科刑的紀錄，又坦白犯行，積極彌補己過，並主動前往接受心理諮商，同時願意賠償被害人，請求法官從輕發落。

    高雄高分院開庭調查，被害人遭侵犯時，幸因鄰居察覺有異出來察看並報警處理，才沒有進一步受害，認為鄭男行為惡性非輕，仍處徒刑一年六月，但因符合減刑條例，減為九月徒刑，仍可上訴。

