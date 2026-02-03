為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    免租固網 在泰詐團用星鏈躲查緝

    2026/02/03 05:30 記者陳建志／台中報導
    刑事局中打破獲以林男、盧男為主的詐騙集團，利用深偽技術盜取中國民眾存款，並查扣星鏈設備、手機等贓證物。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中打破獲以林男、盧男為主的詐騙集團，利用深偽技術盜取中國民眾存款，並查扣星鏈設備、手機等贓證物。（記者陳建志翻攝）

    刑事局中部打擊犯罪中心破獲詐騙集團系統商，並在泰國查獲林姓金主時，查扣星鏈設備一組，雖然台灣還無法使用星鏈設備，不過從詐團已使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務看來，詐團為了增加隱密性，已經從傳統電信到「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊，持續進化到「星鏈」低軌衛星，和警方鬥智，意圖降低被機房查獲的風險。

    詐騙集團為了提高詐騙成功率，並降低民眾的戒心，在詐騙機房運作上持續進化，經常使用跳接國外IP的方式，讓警方查緝時誤以為是在境外機房，降低被查獲風險。

    警方近日更查獲，詐團利用國際電話轉接方式，使用網路電話進線，再竄改門號發話至特定電信人頭門號，將國際電話層層轉接偽裝市話撥出，成功避開民眾熟悉的「國際來話請注意詐騙」語音警示行騙。

    此外，警方之前曾查獲詐團使用人頭卡門號，破獲電信業者組成的車手集團，以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊，藉由漫遊的方式讓警方難以追查。

    台灣尚無星鏈服務 不可不防

    此次，與泰國合作查獲林姓金主，更首次查扣星鏈設備，警方表示，因星鏈不用在當地申租固定網路，透過星鏈設備就可以直接上網，再透過通訊軟體帳號進行詐騙，具有機動性高、隱密性高，可隨時移動的優點，且難以查獲申請登記的人，雖目前台灣還沒有星鏈服務，不過隨著詐團的持續進化，相關單位應該未雨綢繆進行防範。

