深偽影片破解人臉辨識 跨國詐團盜中國55人2億存款

刑事局中打破獲以林男、盧男為主的詐騙機房，利用深偽技術盜取中國民眾存款，並查扣手機、電腦等贓證物。（記者陳建志翻攝）

台中男子林則鈞涉嫌出資成立系統商，並與中國詐騙集團合作，除使用馬斯克「星鏈」低軌衛星網路服務，還指揮盧姓同夥提供大量帳號供境外詐欺機房使用，另配合詐欺機房騙中國地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，盜取移轉被害人存款，共詐得中國民眾折合台幣二億，檢警陸續查獲盧男和林姓金主等四人，並查扣星鏈設備一組，近日依詐欺、組織犯罪等罪嫌將四人起訴。

刑事局中打前年底接獲情資，掌握盧姓男子（卅三歲）等人承租台中市北屯區一處公寓設置詐欺機房。經報請台中地檢署由檢察官康存孝指揮偵辦，並與台中市刑大共組專案小組深入蒐證後，於前年十一月間直搗機房，查獲盧男等三人涉嫌從事詐欺系統商，查扣手機三二〇支及電腦等贓證物。

警方經溯源追查，發現幕後金主林則鈞（卅四歲）是實際負責人，躲藏在泰國，經透過刑事局國際刑警科協請泰國移民總局協助，順利在去年五月查緝林嫌到案，並查扣星鏈設備一組，去年六月將他遣返回台。

未搭配密碼 數字人民幣APP有漏洞

警方發現由林嫌籌組的系統商，與設在柬埔寨的境外機房合作，除大量創設WeChat、QQ及Apple ID等帳號販售予境外詐欺機房使用外，另透過「調照商」取得被害人的照片與個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，因沒有台灣常見的「一次性密碼」（OTP）的手機回傳驗證碼的機制，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。

台灣無人受害 報金管會防堵

警方表示，該集團成功騙取五十五名中國民眾，詐騙金額折合台幣約二億元，台中地檢署近日偵結，依詐欺、妨害電腦使用及組織犯罪將林男、盧男等四人提起公訴。

刑事局中打五隊指出，此案為台灣查獲詐騙集團使用星鏈與深偽技術的首例，目前清查暫無台灣人受害，已將此資訊提供給金管會等單位參考，提早進行防堵，避免詐團運用相關技術騙取台灣民眾。

