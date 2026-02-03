獨居長者成詐團肥羊 政府補漏

詐貸主謀陳國帥（中）用話術誘使屋主簽署買賣契約，層層掏空房產；此案歷經8年仍未定讞，被害人承受長期訴訟壓力。（資料照）

近年不動產詐騙案件數量激增，涉案金額動輒上千萬元，詐團常利用制度漏洞與程序信任，對準獨居老人或無直系繼承人的房產下手，對此內政部與地政機關已修補漏洞，針對繼承公告內容及非親屬申辦流程等加強驗證審查，以防民眾財產資訊被濫用。

曾破獲國內首起「台版地面師」案件的刑事警察局一大隊偵查正李清智指出，這些案件初期即使從文件表面，也難以辨識真偽，詐團會先蒐集政府公告的繼承資訊，針對獨居、無直系繼承人或子女長期在海外的個案，篩選風險較低、不易被即時發現的目標作案。

李清智說，集團鎖定目標，會先派員實地勘查屋況，確認是否空置，並偽造租賃關係進入住處，蒐集被害人生前筆記與財產線索，作為偽造代筆遺囑的依據，確認不動產價值後，成員偽冒筆跡、充當見證人製作假遺囑，並透過公證程序取得形式合法性。

他補充，完成文件後，詐團依序向稅捐機關、金融機構查調財產，辦理提款或股票處分，再將不動產移轉至指定人頭名下，隨即變賣或設定抵押套現，整個流程表面上如正規交易，也高度組織化。

李清智表示，自台版地面師案件發生後，內政部與地政機關已加強修正制度漏洞，包括限制繼承公告揭露內容、隱匿住址，以及提高非親屬申辦遺囑或繼承案件的實質審查。其中，審查措施包括函請全體繼承人限期就遺囑真偽表達意見、驗證被繼承人簽名筆跡，申請人須提出具公信力的筆跡文件，以降低偽造或冒用遺囑的風險。

