偽造遺囑、假本票 不動產成詐騙新戰場

日本影集《地面師》描述詐騙集團如何透過偽造文件與冒充身分進行不動產詐騙，而國內房地產價值高，現實中亦成為詐團目標，法界人士觀察，近年台版地面師的不動產詐騙案例數量激增、手法愈加多樣，涉案金額也比傳統詐欺高，甚至發展成結合偽造遺囑、假本票裁定與專業分工的系統性操作，而被害人即便失去房產，後續仍常須承受多年訴訟折磨。

遺囑詐騙 短時間榨乾房產價值

律師黃泓勝表示，遺囑詐騙案多鎖定無人繼承的獨居老人，詐團透過不肖員警、里鄰或行政管道蒐集財產資訊，確認屋主名下不動產後，著手偽造自書遺囑；原本因遺囑過於簡陋被地政機關退件，甚至勾結有公信力的律師認證，待屋主過世，即啟動程序並快速設定抵押權，榨乾房產價值。

假本票 鎖定沒住在戶籍地屋主

假本票裁定也是常見手法。黃泓勝說，詐團會針對戶籍地與實際居住地不同的屋主，偽造本票向法院聲請裁定，若通知寄至戶籍地無人收件或收件人遭收買，屋主通常毫無所覺，經常要到房產被強制執行或拍賣，此時屋主才會發現，但多數救濟期限已屆，幾無翻盤空間。

審8年還未定讞 詐團有恃無恐

黃泓勝以曾任中華地政聯合事務所負責人、詐貸主謀陳國帥為例，陳男用話術誘使屋主簽署買賣契約，房產先過戶至人頭名下，再暗中設定抵押權，向金主借款套現，層層掏空房產；此案歷經八年仍未定讞，被害人承受長期訴訟壓力。

系統性詐騙 驚見專業人士涉入

一名主任檢察官指出，房產詐騙近年不僅案件增加、涉案金額擴大，手法也愈趨系統化。無論是偽造遺囑，或先騙現金再誘使屋主以房產設定貸款，最終目的都是奪取不動產。此詐騙「進化」關鍵在於專業分工成形，越來越多具專業背景人士涉入，而不動產登記高度仰賴專業協助，使詐團得以透過真或假的公證人、地政士，甚至公務人員滲透流程。

該主任檢察官表示，部分協助者明知涉案，有些則被動配合；另有案件由假代書扮演金主角色，操控金流與程序，不論前端包裝為投資或感情詐騙，後端幾乎都誘使被害人以名下房產貸款，最終全面掏空。

