    首頁 > 社會

    被抄2次不怕 假冒協會再開賭 23人被逮

    2026/02/02 05:30 記者陸運鋒／新北報導
    警方將負責人林男、工作人員、荷官及賭客共23人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將負責人林男、工作人員、荷官及賭客共23人移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓男子去年在新北雙和地區私設賭場被警方查抄，竟在永和區另起爐灶，且這次打著德州撲克協會名義攬客，新北永和警分局掌握相關情資後，上月卅日持搜索票上門查緝，當場逮捕林嫌、荷官、工作人員及賭客共廿三人，查扣賭資十二萬餘元，詢後移送偵辦。

    據了解，卅四歲林姓賭場負責人去年四月、六月在新北中、永和一帶，租下民宅後私設德州撲克賭場，不過，警方兩次將賭場查抄後，林嫌於去年十二月初，改以德州撲克協會名義行賭博之實，在臉書招攬客人，並以每月九萬元租下將永和區中正路一帶店面。

    據知，該賭場每局賭客報名費一千二百元，店家從中抽取二百元費用，剩下一千元則作為獎金，四人以上即可開桌，賭局一小時結算一次，籌碼最多者可獲得一半獎金，另一半獎金則由二、三名均分。

    警方表示，經蒐證相關事證完備後，報請新北地檢署指揮偵辦，於上月卅日晚間九時，出動卅名警力持搜索票上門查緝，查獲負責人林嫌、荷官王男等三人、櫃台人員賴女等二人及十七名賭客共廿三人。

    警方指出，另查扣賭資十二萬五千餘元、賭資籌碼、撲克牌、帳冊、監視設備及等證物，警詢後，將林嫌、荷官、工作人員及賭客等廿三人，依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方說，任何形式之非法賭博行為，無論包裝為競技、協會或私人聚會，均屬警方重點查緝對象，民眾切勿參與不法賭博。

