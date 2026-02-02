火災須往下往外逃 忌躲浴室電梯

火災調查小組昨重回現場勘驗，初判客廳電線走火可能性較大。 （記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區光復南路民宅前晚發生兩死火警，消防人員發現情侶檔邱男及許女，疑躲浴室遭濃煙嗆暈不幸身亡；消防署表示，火災發生的逃生避難原則是往下、往外逃生，絕對不能躲在浴室、廁所、塑膠門的房間或電梯，選擇有對外窗或金屬門、實木門，能擋煙的房間等待救援，不要浪費時間找濕毛巾或收拾財物。

消防署指出，火災時最常見的避難致命錯誤，就是躲在浴室（廁所），由於浴室的門和天花板，通常是不耐高溫的塑膠材質，高溫下容易融化，無法有效阻擋濃煙侵入，而且門的下方通常有通風百葉窗，無法阻絕有毒煙霧；浴室排水孔有「存水彎」設計，不會有新鮮空氣流入，且多無對外窗，消防人員不易發現救援，是致命陷阱。

此外，也不可躲在電梯內，因火災發生時極容易斷電，會使民眾受困，且電梯井會產生「煙囪效應」，變成濃煙殺手，另外，若是樓梯間已充滿濃煙，煙霧上升速度極快，絕對不可往上面的樓層逃生，除非確認往上能抵達頂樓安全處且往下路徑受阻。

消防署強調，正確逃生避難原則應是往下、往外逃生，若在樓梯間往下逃生發現煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生避難路線，最好選擇有對外窗、門能擋煙的房間，關門以防止火勢及濃煙侵入，用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並撥打一一九求救，冷靜告訴消防員位置，等待救援。

