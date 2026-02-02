北市大安區惡火 情侶躲浴室雙亡

台北市大安區光復南路民宅前晚發生火警。 （記者陸運鋒翻攝）

兒外出逃死劫 大樓疏散58人

台北市大安區光復南路民宅前晚發生火警，警消獲報趕抵時，發現從十樓竄出猛烈火勢，情侶檔許姓女屋主及邱姓男友，被發現疑似躲在浴室被濃煙嗆暈，且已經失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治，而消防局火災調查小組昨重回現場勘驗，初判客廳電線走火可能性較大，排除人為縱火的可能。

疑客廳電線走火釀災

台北市消防局前晚（一月卅一日）八時卅三分獲報，大安區光復南路一棟大樓發生火災，立即派遣各式消防車二十一輛、救護車五輛及消防人員六十七人趕赴救援，抵達現場時，發現是十樓發生火災，火勢相當猛烈，且竄出陣陣濃煙，消防人員隨即佈水線，並破門進入射水灌救，火勢於前晚九時八分控制、九時十八分左右撲滅。

據知，警消在滅火期間，發現疑因逃生不及、躲在主臥室浴室內的五十五歲許女及六十一歲邱男，但二人吸入過多濃煙遭嗆暈，倒臥在地已經沒有呼吸心跳，隨即將二人送醫急救，但至前晚十時許，雙雙宣告不治。

警消指出，起火戶已付之一炬，燒毀家具及裝潢，燃燒面積約五十平方公尺，現場疏散大樓住戶共五十八人，包括卅一名男性及廿七名女性，確切起火原因仍有待調查。

邱男胞兄向警方說，胞弟住在陽明山一帶，從事養蜂工作，幾乎每天都會回家，僅知他與許女兩人感情不錯；而許女同住的兒子則在超商工作，事發當天休假一早就出門找朋友，晚上發生火警才被消防人員通知前來，逃過死劫，他則說邱男時常會來找母親，但對於交往多久並不清楚；至於許女的女兒則已經嫁人未同住，並不認識母親男友。

據知，消防局火調人員待屋內積水排除後，昨重回現場勘驗，發現客廳有纏繞燒熔電線，但是否為使用電暖爐等電器尚無法得知，警消初判是電線走火釀成火災，已排除有人為縱火的可能，至於邱男及許女死因待相驗釐清。

