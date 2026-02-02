律師︰居住安寧受侵害 可蒐證求償

「居住安寧權」也屬於人格法益的一部分，倘若製造出超越一般人生活所能容忍的噪音，即屬侵害他人的人格法益，應負損害賠償責任。圖為示意圖。（資料照）

台南某民宿噪音擾鄰挨告，法院判業者賠償並遵守法定的噪音管制標準值；律師施志遠指出，我國最高法院早已承認「居住安寧權」也屬於人格法益的一部分，倘若製造出超越一般人生活所能容忍的噪音，即屬侵害他人的人格法益，應負損害賠償責任。在對噪音蒐證時，應具體記錄錄音或錄影的時間、地點與分貝數，若有必要可透過分貝儀或噪音計等專業儀器作為蒐證的工具。

施志遠提醒，民眾在蒐證時要針對噪音的持續性做記錄，且該噪音分貝值也應達到不同居住型態（如商業區或住宅區）及不同時段（如深夜、白天）所能忍受的行政管制噪音數值，較能說服法院；此外，我國社維法第七十二條設有關於製造噪音處以罰鍰的規定，民眾若有受到噪音侵擾，可蒐證後逕向轄區員警提出檢舉。

民宿噪音擾民 警可依社維法罰6千

南市環保局表示，民宿住家之活動噪音，屬不具連續性或不易量測的噪音，依現行「噪音管制法」第六條規定，製造這類妨害他人安寧的噪音，由警察機關依法處理，這部分可由警察依社維法處製造噪音者六千元以下罰款。

另，依據公寓大廈管理條例第十六條第一項「住戶不得任意…或發生喧囂、振動及其他相類行為」規定，若有上述情事發生，亦可依公寓大廈管理條例第二十六條規定，訂定相關規約，並向當地主管機關報備者，得請直轄市、縣（市）主管機關依該條例處三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得令其限期改善或履行義務、職務，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。

南市觀旅局說，依《民宿管理辦法》規定，民宿業者製造噪音，致危害周遭安寧者，經《社會秩序維護法》或《噪音管制法》開罰；觀旅局則依《民宿管理辦法》及《發展觀光條例》相關裁罰標準，裁處一萬元罰款。

