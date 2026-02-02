附近鄰居報警380次都沒用╱民宿噪音害鄰失眠 法官判賠

台南市區一家民宿遭鄰居控訴常製造噪音害失眠，法官判賠5萬元慰 撫金給受害鄰居。 （記者王俊忠攝）

台南市區一家民宿被鄰居控訴住客常在夜間喧嘩、唱歌等吵雜聲響，多次報警勸導都無用，有鄰居長期飽受噪音干擾、失眠，需吃安眠藥才能入睡，要求民宿不得製造噪音並賠償慰撫金。台南地院查指該民宿在一年九個月期間遭報警噪音問題多達三八〇筆，判民宿在白天與晚間不得製造超過法定標準的噪音值、並須賠五萬元慰撫金給受害鄰居。

要求音量要合乎法定標準

郭姓居民提告說，王姓業者承租台南市中西區一棟透天厝經營民宿，他的房子與民宿相鄰，因民宿內附有KTV與烤肉設備，除了常有清潔時的家具碰撞聲外，住客常在晚間喧嘩、唱歌、跑步等聲響，附近居民不堪其擾、多次報警勸導，老闆都置之不理、放任住客噪音侵擾鄰居，為此失眠、需就醫吃安眠藥才能入睡，精神受到莫大痛苦，要向王老闆求償、同時禁止民宿的噪音侵入他的房子。另，備位請求民宿製造的噪音聲響，不得超過政府法定的管制標準。

民宿業者答辯說，合法申請取得合格民宿證照，但開業後屢遭郭某檢舉、報警、破口大罵住客，在鄰里詆毀民宿商譽、甚至要求結束營業，為維護鄰居和諧、在開業第二個月就邀請郭某進入民宿參觀，還因應郭某指教、有針對住客做多項噪音改善措施，並封閉頂樓烤肉區，曾暫停營業做隔音工程；要求郭某對噪音來源舉證。

一審法官傳訊民宿另名鄰居說，民宿未開業前，不覺得有什麼噪音；但王老闆的民宿開業後常發出小孩蹦跳聲、家具碰撞聲、吵鬧派對聲，住客常從晚間十點多吵到凌晨三、五點許，白天退房後也有清潔時很大的碰撞聲，一整天都有噪音，甚至整棟樓都有震動的感覺，長時間下來真的受不了，民宿說有做隔音工程，但沒感受到有改善噪音，實在忍無可忍才會報警。

多人報案 可證民宿噪音擾民

法官調閱警方的報案紀錄、發現民宿開業後的二〇二三年一月到二〇二四年九月初受理該民宿房屋妨害安寧的報案紀錄多達三八〇筆。有多人報案都反映此民宿住客喧鬧、清潔聲響妨害安寧的抱怨，可認民宿製造的聲響噪音已超越一般人生活所能忍受的程度。

法官據此判認民宿業者須賠五萬元慰撫金給郭姓鄰居；且民宿從每天上午七時至晚上七時音量要合乎政府法定的管制標準。此案還可上訴。

