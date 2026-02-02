為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    為8000元出賣門號 21歲男得賠377萬詐款 還判刑

    2026/02/02 05:30 記者顏宏駿、張瑞楨／彰化報導
    21歲貨車司機為了8000元，將行動電話SIM卡賣給詐欺集團，被判得賠償377萬元詐款。（示意圖，記者顏宏駿攝）

    彰化縣廿一歲的吳姓貨車司機，為了賺八千元的蠅頭小利，將行動電話SIM卡賣給詐欺集團，他被判刑三月，更慘是詐團拿他的行動電話門號詐騙鍾姓男子，鍾男損失三七七萬餘元，警察沒抓到詐團，鍾男控告吳男民事損害賠償，主張吳男應全部扛下他的損失，吳男雖辯稱自己也是被騙，彰化地院法院認定吳男有幫助詐欺的不確定故意，判決吳男應賠償鍾男全部損失。

    判決書指出，吳男二〇二四年十一月底，在網路見「徵求門號賺八千元」廣告，他到超商辦一支手機門號，將SIM卡交給詐團，當場拿到八千元報酬。

    同年十二月初，假冒檢警的詐團，用吳男的門號打電話給鍾男，指控鍾男涉入洗錢案，必須把存款全部交出「監管」，否則將拘提入獄，鍾男嚇得把股票變現，再把十張提款卡與密碼寄給詐團，共三七七萬元存款很快被盜領一空。

    幫助詐欺取財判刑三月 可易科罰金

    刑事部分，吳男被彰化地院依幫助犯詐欺取財罪判刑三月，可易科罰金九萬元，八千元沒收；民事部分，檢警沒抓到詐團成員，鍾男只能控告吳男。

    彰化地院審理時，吳男指自己月入二萬多元，每月還要償還一萬多元債務，他喊冤說，詐團自稱從事房仲業，需要多組手機門號，他因此被騙。

    法官卻認為，吳男知道把SIM卡交給他人，會成為詐欺工具，主觀上具有幫助詐欺的不確定故意，應負損害賠償之責，判決他應給付鍾男三七七萬餘元，可上訴。

