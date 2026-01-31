為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    灌毒品變態私刑 博弈老闆虐死討薪員工

    2026/01/31 05:30 記者許國楨／台中報導
    台中地院今判處彭男有期徒刑12年。（資料照）

    台中市梧棲區去年發生博弈圈凌虐命案，手段殘忍到連檢警都形容「罕見惡劣」。台中地院昨天審理認定，主謀彭姓博弈業者觸犯拘禁凌虐致死等罪，判處有期徒刑十二年，同夥邱姓男子判刑十一年。

    「罕見惡劣」判12年

    檢警追查，彭男經營地下博弈事業，去年十一月廿三日晚間，廿五歲旗下員工饒姓男子向彭男索取薪資，由女友開車載至彭男位於梧棲區的招待所，未料饒男剛走進招待所，即遭彭男、邱男等人囚禁。

    饒男不僅被逼迫脫去內褲，手、腳也遭手銬銬住，接著被多人持甩棍毆打全身，過程中眾人還以打火機燒其頭髮、耳朵，甚至肛門，並拿膠帶纏繞饒男身體，狠打手指及剪刀刺手腳，後來還對饒男強行餵食毒品，饒男因身體不堪負荷，陷入休克。

    彭男等人見饒男傷勢情況惡化，才急急忙忙將人載至梧棲童綜合醫院，但到院前饒男已明顯死亡；檢警不僅查出彭男是主要施暴者，還發現他犯案後刪除監視器畫面及企圖找人頂罪。

    台中地檢署依脅迫他人施用毒品、加重私行拘禁凌虐致死等罪，起訴彭男、邱男。

    台中地院審理認為，彭男雖承認部分犯行，卻對關鍵過程避重就輕，難認有真誠悔意，將他判刑十二年，另量處邱男十一年徒刑，裁定續押二個月及禁止接見。

    熱門推播