橋檢護土專案 力斬犯罪產業鏈

高雄市大樹統嶺段農地，遭違法傾倒廢棄物約〇．二公頃。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署去年七月啟動「護土專案」偵辦高雄「美濃大峽谷」、大樹和山光電違法開發山坡地、燕巢月世界「垃圾山」等違法案件，羈押人數超過廿人，查扣卅多部挖土機、砂石車等重型機具，已陸續起訴和山光電業者、技師等七人、以及大樹濫倒案幕後操控者陳正達等廿人，並法拍十一部機具一千二百廿五萬元。

3大破壞生態案 已起訴27人

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，非法棄置廢棄物行為，嚴重破壞環境生態、水土保持及公共安全，也造成後續鉅額清理成本，將徹底斬斷由車頭、司機、處理場及土地提供者所組成的犯罪產業鏈。

高雄大樹區「和山光電」去年因違法施工，被高雄市政府開罰及移送偵辦。橋頭地檢署偵查認定，被告擅自變更原核定計畫，違法開發二．五公頃山坡地，起訴電廠業者林瑞豐、水保技師吳安欽等七人，分別求刑二年半至七月不等徒刑，並督促廠商回復山坡地植生覆蓋。

接著傳出不肖業者覬覦美濃地區優質砂石利益，先違法大規模開挖、盜採砂石，再傾倒廢棄物，導致該地出現深達數層樓高的巨坑，被居民諷為「美濃大峽谷」；檢方揪出全案首腦羅建昌、前無黨籍議員助理石麗君等人，查出被告涉嫌花費上千萬元僱人租地及開挖，同時查出不法集團疑勾結五家土資場業者，讓載運營建廢土的車輛駛入土資場「繞場」後未傾倒，再出場將廢土直接運到「美濃大峽谷」或大樹統嶺山坡地傾倒。

去年底高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地，也被發現遭傾倒數百噸廢棄物，檢方鎖定台南、高雄的三家清運業者展開搜索，先將指揮傾倒的蘇邦誠聲押獲准，再追出幕後首腦是現任無黨籍里長李有財，李男與其兒子李子森均被收押。

