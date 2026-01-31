大樹土方之亂 追出黑金鏈／前檢察官、警友站長 撈5千萬起訴

高雄市大樹統嶺段農地，遭違法傾倒廢棄物約〇．二公頃，經查前檢察官陳正達（見圖右，資料照）二人是幕後操盤人。

引爆「土方之亂」的高雄市大樹區傾倒廢棄物案，經檢方追出幕後操盤者、金主為前高雄地檢署檢察官陳正達與警友會站長黃文宏，估計不法獲利近五千萬元，橋頭地檢署近日起訴廿人，其中主嫌陳、黃二人移審橋頭地院後，法官裁定二人各以二百五十萬、一百五十萬元交保；檢方表示，二人有羈押必要，已提起抗告。

陳正達、黃文宏交保 檢抗告

橋頭地檢署偵辦美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，擴大追查出大樹區統嶺段農地，遭違法傾倒大量廢棄物。檢察官朱美綺去年九月指揮仁武警分局、保七總隊、環境管理署、及市府環保局擴大偵查，鎖定曾因包庇走私等案入獄的前高雄地檢署檢察官陳正達，以及仁武警分局警友會站長黃文宏是幕後操縱者及金主，搜索查扣機具及現金一千四百卅五萬元，拘提、傳喚廿餘名涉案人，其中陳、黃涉案情節重大，檢方聲押禁見二人獲准。

經查，陳正達、黃文宏等人洞悉高雄市近年快速發展而大興土木，大量營建廢土需要處理，鎖定偏僻農牧用地開挖土方後，回填廢棄物，從中牟取暴利。前年十月，陳等人以購買土地使用權方式取得大樹區統嶺段土地管理權，再以每車三千元價格，供外地營建廢棄物運入棄置；檢方追查，每天載運廢棄物違法進出及棄置的車輛，最高可達八十車次，估算陳、黃等人以此方式獲利近五千萬元。在檢警強勢追查行動下，引發連鎖效應，建築土方一時無處可去。

全案經檢方偵查終結，考量陳正達坦承犯行，承諾盡力清除廢棄物，若審判過程中能依其所述將廢棄物清運完畢，建請量處適當之刑；被告黃文宏則在前二次偵訊時堅稱不知情，飾詞狡辯，羈押期間屆滿前才改口承認犯行，但仍堅稱無任何獲利，建請法院從重量刑。

