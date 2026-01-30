為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    檢：判決違背法令 將上訴

    2026/01/30 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    性侵勒斃馬國女大生的凶手梁育誌，昨 天更二審指梁男非「情節最重大之罪」 改判無期徒刑。 （資料照）

    性侵勒斃馬國女大生的凶手梁育誌，昨 天更二審指梁男非「情節最重大之罪」 改判無期徒刑。 （資料照）

    律師︰可教化抽象名詞 不該成逃死理由

    性侵勒斃馬來西亞鍾姓女大生的凶手梁育誌曾昨天被高等法院高雄分院更二審改判無期徒刑，高雄高分檢認為判決違背法令將依法上訴；律師認為可教化抽象名詞不該成為逃死理由，罔顧鍾女及家屬人權，未來梁男一旦假釋出獄，勢必引起社會恐慌。

    高雄高分檢表示，檢察官認為梁男具有預謀計畫性的直接故意，於相同地點曾對其他女子性侵未遂，且梁男在短暫時間內，順利完成強制性交、強盜、殺人等犯罪行為，嚴重戕害被害人。

    此外，這些罪行重大的結合犯行應綜合評價，無從切割犯罪，認為判決實有違背法令之處，自當依法上訴，詳細上訴理由，待收到判決書後研議。

    律師洪紹倫表示，判決認定梁男並非一開始就有計畫性侵且殺人，而是性侵過程中未能得逞，因此才會起意殺人，認為梁男惡性比一開始計畫性殺人來得輕，將死刑改判無期徒刑。社會大眾最不能接受的逃死理由就是梁男可教化，這種抽象名詞竟然可以再次作為不判死的原因，「只考慮到梁男人權，卻未考慮到被害鍾女及家屬的人權」，實在令人遺憾。

    洪紹倫還說，依照刑法第七十七條規定，梁男只要服刑期滿二十五年，即有機會透過假釋制度，再度復歸社會，不但對鍾女及家屬造成二度傷害，也勢必再度引起社會恐慌。

