    首頁 > 社會

    非台籍獄中閃婚保居留？ 販毒恐仍遭驅逐

    2026/01/29 05:30 記者陳建志／台中報導
    香港籍網紅劉偉健（Toyz）因販毒入獄服刑。（資料照）

    香港籍網紅劉偉健（Toyz）因販毒入獄服刑。（資料照）

    法界︰婚後須歸化 才能入籍台灣

    香港籍網紅劉偉健（Toyz）在獄中登記結婚，外傳結婚可讓他免於一出獄就被驅逐出境，不過法界認為，依《入出國及移民法》規定，外國人服刑期滿仍可能被驅逐出境，且結婚並不會取得中華民國國籍，仍須辦理「歸化」，因有犯罪紀錄能否順利歸化仍有變數。

    前檢察官、現任律師林依成表示，根據《入出國及移民法》第卅六條規定，外國人受有期徒刑以上刑宣告，於刑之執行完畢、赦免或緩刑期滿後，內政部移民署得強制驅逐出境，因此雖然此案法官宣判時未宣告執行期滿後需驅逐出境，仍有可能依《入出國及移民法》遭驅逐出境。

    不過若受刑人與國人結婚，雖法律規定「得」驅逐出境，但並非「必然」。針對已與國人結婚且有家庭生活事實的情況，移民署在裁處強制驅逐出境前，須召開「強制驅逐出境案件審查會」，並考量以下因素：家庭狀況、在台居留時間、犯罪性質，涉及毒品、暴力犯罪或危害國家安全者，驅逐機率極高。

    林依成表示，外籍人士與中華民國國民結婚，「結婚」本身並不會自動變更國籍。在台灣法律架構下，國籍與婚姻是兩回事，其法律身份仍為外國人，結婚後，該外籍人士僅取得「國民配偶」的身分，其原始國籍不會改變，仍受《入出國及移民法》的規範。

    林依成表示，若要取得中華民國國籍，必須依照《國籍法》第三條及第四條規定辦理「歸化」，申請歸化通常需具備以下條件：在台灣合法居留連續一定年限（通常為三年以上）、具備基本語言能力及國民權利義務常識、無犯罪紀錄（素行端正），此為最關鍵的一點。受有期徒刑以上刑的宣告者，通常會被認定為「素行端正」要件不符，導致無法申請歸化。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

