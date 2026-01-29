收容人的第一視角》懇親宿舍制度 蘊含陪伴與希望

有的懇親宿舍內兩房一衛，讓外役收容人一家可同時入住。 （資料照）

對許多獄友而言，每月例行懇親日是最特別的時刻，也往往伴隨複雜情緒，那天舍房內氣氛明顯不同，空氣裡瀰漫著既期待又沉重的情緒，當管理員逐一點名時，大家默默整理隨身物品，動作不快卻格外仔細，因他們內心深知這不是單純的興奮，而是緊張、愧疚與渴望交織的情緒；一名曾入監服刑的王姓收容人這麼說。

王男表示，在監獄一般資深收容人最期待的，就是每個月與妻子同住的日子，一般同學都稱為牛郎織女的相會，安排的日子都在例假日，你會看到主管進來舍房叫號碼，收容人就會準備換洗的內衣褲、一塊肥皂跟一包衛生紙，妻子的部分則是在外面等待，通常會帶著身分證戶口名簿，以及親密用品或男性補品食物。

等身分確認後，有管理員會帶收容人到懇親宿舍，房間差不多就是簡單的套房，有電視、雙人床還有衛浴設備，大致上三個小時到半天的時間，外役監的部分會比較寬鬆，可以過夜，女方第一次大部分都是很害羞。

加上懇親宿舍房間門口有管理員戒護，說穿了房間內發生什麼事大家彼此心照不宣，甚至常常傳出收容人還沒出獄妻子就懷孕了，而收容人回到舍房，通常獄友都會投以羨慕的眼光，或好奇詢問經驗細節，對於長時間被鐵欄隔絕的人來說，這段短暫的重逢，既是慰藉，也是一種力量，支持他們走完服刑的漫長日子。

對有些收容人而言，懇親意義遠超過生理本身，那是一種「仍被承認為家人」的短暫溫暖，走回舍房路上，腳步沉重，剛才溫度只能回味，懇親並不讓人忘記服刑現實，反而提醒自己外面有人在等，因此更不敢放棄自我，也正是該制度「陪伴與希望存在」的深意。

