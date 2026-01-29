網紅Toyz獄中閃婚 懇親制度掀熱議／監獄懇親門檻 1級受刑人限定 每月1次

香港籍網紅劉偉健（Toyz）因販售大麻煙彈入獄，近日傳出去年已在台中監獄跟女友篠崎泫完成登記結婚。（記者陳建志攝）

香港籍網紅劉偉健（Toyz）因販售大麻煙彈觸犯二級毒品罪，二〇二四年五月入監服刑，至今已服刑一年八個月，並在去年從台中移監彰化監獄，近日傳出，他跟女友篠崎泫去年在戶政人員協助下，在台中監獄登記結婚，僅有簡單的儀式，篠崎泫也未入住中監的懇親宿舍。劉男結婚也意外讓監所「懇親制度」成討論話題。

受刑人在獄中結婚並非特例，依民法規定，若因收容身分無法親自前往戶政事務所，只要事先提出申請，經獄方核准後，戶政人員可進入監所協助辦理登記。申請流程包括填寫結婚申請報告、檢附雙方身分文件，並須取得配偶本人同意，整個過程皆須依法進行。

然而，真正引發討論的，不只是「獄中結婚」本身，而是隨之而來的「懇親制度」，曾入監服刑過的王姓男子說，已婚且服刑表現良好的收容人，依法可申請進入專設的懇親宿舍，與配偶或直系親屬進行限定時間的同住，以穩定情緒、維繫家庭關係，作為協助復歸社會的配套措施。

回歸社會的配套措施

一般情況下，懇親安排多為每月一次，時間依各監所規定不一，從數小時到數日皆有差異，部分監所設有設備完善的懇親宿舍，空間獨立，具備基本生活機能，與一般舍房有明顯區隔，對多數長期服刑的收容人而言，這樣的安排被視為極為珍貴的「心理及生理緩衝」。

監獄懇親宿舍的申請條件為行刑累進處遇達「一級」的受刑人，通常是表現佳，且服刑比較久的受刑人，目前同住以每月一次為原則，中監目前並未過夜，懇親時間以例假日下午一點卅分起至四點卅分止。

據了解，劉偉健跟女友篠崎泫在台中監獄完成結婚登記，不過篠崎泫並未入住監獄的懇親宿舍。台中監獄對此不願證實。

