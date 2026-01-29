稱贈送非販賣 沒賺半毛錢╱挪子女補助金販毒3寶媽重判16年

柯女挪用子女教育補助金買高價毒品當藥頭，被判刑16年。圖為示意圖。（資料照）

彰化一名扶養三名小孩的柯姓女子當起藥頭，自己認識廿年的好友陳男前來買毒，她給對方賒帳一．二萬元，雙雙被警方查獲，柯女坦承販賣毒品，但審理時又改口宣稱是「支援」而非販賣、沒賺半毛錢，彰化地方法院認為，她甚至挪用子女教育補助金買高價毒品，不可能大方送人，依販賣一級毒品罪重判十六年徒刑，可上訴。

法官︰高價毒品不可能送人

判決書指出，彰化警方去年一月在陳男住處搜到十六包海洛因、一包甲基安非他命，陳男坦承裡面有一包海洛因（一．八七公克）和一包安非他命（三．七五公克），是賒帳向柯女購買，價格各七五〇〇元、四五〇〇元，其餘是柯女寄放。

警方隨即到柯女住處搜索，柯女辯稱自己即將要開刀、止痛，向名為「阿物」的人購買五萬元、廿公克的海洛因，以及二萬五千元、四十公克的安非他命，部分轉售陳男，不過，彰化地院審理時，柯女改口說，她沒有「販賣」而是「贈送」。

她說，陳男是廿年的好朋友，全身是傷到她住處要她「支援」一些毒品止痛，她就「支援」出去；陳男說，雙方的交易是現場談定，柯女願意給他賒一萬二千元，但他後來也改口說，「沒有賒帳」，是柯女送他的。

柯女還說，自己有三個小孩要養，每月領取一萬六千多元教育補助金，她做餅乾在網路販售，月入一萬多元，她用賣餅乾與挪用子女教育補助金購買毒品。

法官則認為，柯女經濟拮据，需要挪用子女的補助金購毒，怎可能大方的送陳男？所辯不足採信，買家陳男被查獲時，不得不指證情同姊姊的柯女，之後又改口以「賒帳」迴護，證詞也不足採信，判處柯女十六年徒刑。

