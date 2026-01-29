公款存博弈帳戶賭光 曠職被開除

劉男賭博欠債，竟偽造縣長印章、變造公文詐財！被判2年4月緩刑5年。 （資料照）

彰化縣政府劉姓雇員持假公文，向食品廠李姓女老闆詐騙六萬元時，宣稱要把錢繳到彰化縣政府的「專戶」，實際上卻是把二萬元存入自己的線上博弈帳戶賭光，另四萬則是收入自己口袋，再拿去還債，東窗事發後，他又剪貼偽造六萬元的「查詢單」企圖矇騙科長，再度被識破後，他乾脆曠職，彰化縣府解聘之因，並非他涉嫌貪瀆，而是連續曠職逾三天。

劉男拿給李女的假公文記載，應繳六萬元到台灣銀行的「專戶」，李女取出六萬元，兩人一起到對面超商繳款時，剛好有客人到食品店購物，李女把錢拿給超商店員，自己先返回店內，劉男卻拿出手機QR Code給店員掃描，把二萬元存入自己的線上博弈帳戶買點數，李女發現金額不對，驚覺是一場騙局。

劉男的科長要求他拿出繳款到專戶的證明，劉男用剪貼手法，變造一張「台灣銀行客戶往來明細查詢單」，又被識破後，劉男乾脆曠職，彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，劉男於二〇二三年十二月下旬連續數日曠職，經主管電話關心仍未到勤，縣府依「無正當理由連續曠職三日」終止僱用契約，劉男任職僅三個多月。

至於劉男欠債多少？經綠處長張寒青表示，這是個人私人行為，縣府不便介入，也不清楚他的財務狀況，事發當時縣府馬上處理，劉男不久即離開職位。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

