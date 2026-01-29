為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    公款存博弈帳戶賭光 曠職被開除

    2026/01/29 05:30 記者顏宏駿、張聰秋、張瑞楨／彰化報導
    劉男賭博欠債，竟偽造縣長印章、變造公文詐財！被判2年4月緩刑5年。 （資料照）

    劉男賭博欠債，竟偽造縣長印章、變造公文詐財！被判2年4月緩刑5年。 （資料照）

    彰化縣政府劉姓雇員持假公文，向食品廠李姓女老闆詐騙六萬元時，宣稱要把錢繳到彰化縣政府的「專戶」，實際上卻是把二萬元存入自己的線上博弈帳戶賭光，另四萬則是收入自己口袋，再拿去還債，東窗事發後，他又剪貼偽造六萬元的「查詢單」企圖矇騙科長，再度被識破後，他乾脆曠職，彰化縣府解聘之因，並非他涉嫌貪瀆，而是連續曠職逾三天。

    劉男拿給李女的假公文記載，應繳六萬元到台灣銀行的「專戶」，李女取出六萬元，兩人一起到對面超商繳款時，剛好有客人到食品店購物，李女把錢拿給超商店員，自己先返回店內，劉男卻拿出手機QR Code給店員掃描，把二萬元存入自己的線上博弈帳戶買點數，李女發現金額不對，驚覺是一場騙局。

    劉男的科長要求他拿出繳款到專戶的證明，劉男用剪貼手法，變造一張「台灣銀行客戶往來明細查詢單」，又被識破後，劉男乾脆曠職，彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，劉男於二〇二三年十二月下旬連續數日曠職，經主管電話關心仍未到勤，縣府依「無正當理由連續曠職三日」終止僱用契約，劉男任職僅三個多月。

    至於劉男欠債多少？經綠處長張寒青表示，這是個人私人行為，縣府不便介入，也不清楚他的財務狀況，事發當時縣府馬上處理，劉男不久即離開職位。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播