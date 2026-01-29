彰化公務員欠賭債 盜刻縣長章詐財

劉男偽造「縣長王惠美」之戳印，再將變造後之公文書加以影印，詐騙業者。（記者顏宏駿翻攝）

拿假公文被拆穿 當場報警他不怕 被害人舉報揭發

彰化縣政府經濟暨綠能發展處的劉姓臨時約僱人員，因積欠賭債與民間貸款，竟動起歪腦筋，盜刻「縣長王惠美」印章、變造公文向食品廠業者，謊稱應繳納六萬元的輔導金得逞，又謊稱有門路可協助標購國有土地，詐取近四十九萬元未成，劉男被逮後坦承犯行並與業者和解，彰化地院依貪污等罪名判刑二年四月，緩刑五年。

劉男判2年4月 緩刑5年

一度被騙得團團轉的食品廠李姓女老闆，昨天仍餘怒未消說，劉男拿假公文宣稱，在便利商店可以繳六萬元輔導金，但卻給她繳二萬元的「QR Code」（實際是買賭博點數），她向劉男索取繳六萬元的收據，劉男卻不斷拍桌子，聲稱這就是收據，函文也是收據，不理性的行徑令她質疑真實性，才會當場報警，劉男見到警方仍是不假辭色，她只好向縣府政風單位舉報，經廉政署與檢方調查，終於拆穿他的真面目。

判決書指出，劉男（已解聘）二〇二三年九月起在縣府經綠處任職，負責輔導未登記工廠，他同年十月四日偽造「縣長王惠美」戳印，再變造公文書影印，把蓋上縣長印章的假公文寄給這家沒登記的食品廠，謊稱他已申請納管食品廠，依工廠管理輔導法，這家食品廠每年應繳二萬元輔導金，三年共六萬元。

劉男十月廿三日拿公文向李姓老闆娘收錢，李女拿出六萬元，劉男卻把二萬元存入自己線上博弈帳戶內買點數，另四萬元收入口袋，再把「二萬元」的繳費單據（其實是買博弈點數的收據）交給李女。

食髓知味的劉男得知李女有意標購食品廠佔用的畸零國有土地，十一月十三日再度上門誆稱，自己在國有財產署有「學長」可走後門標購，只需先付四十九萬元，無需排隊即可標購，但李女發現上述單據是「二萬元」而起疑報警，劉男詐騙未能得逞。

彰化地院審理時，劉男坦承不諱且與被害人和解，法官依觸犯貪污治罪條例的公務員詐取財物罪、偽造文書罪判刑二年四月，宣告緩刑五年，條件是提供二四〇小時義務勞務並支付公庫十萬元，可上訴。

