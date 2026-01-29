竹聯幫利用泰女夾帶 走私運毒 警查獲黑市6600萬大麻 4嫌收押

竹聯幫齊興會利用泰女夾帶走私運毒，警搗堂口起獲13公斤大麻花磚。（記者邱俊福翻攝）

竹聯幫齊興會成員劉展辰、吳韋宏涉嫌組成販毒集團，利用來台觀光旅遊的泰國女子，以行李箱夾帶方式，走私毒品入境，再進行包裝、販賣；刑事局據報以箱追人，發動三波查緝行動，共逮捕劉、吳，以及泰女SAWISIT （薩威西）等十九人到案，起獲黑市價六六〇〇萬元的十三公斤大麻花磚毒品，檢方複訊後聲請羈押劉、吳、泰女薩威西與負責交通的柳男等四人獲准，全案持續擴大偵辦中。

行李箱運毒 警搗齊興會堂口

起出13公斤大麻花磚 逮19人

警方表示，去年四月破獲竹聯幫黃姓成員以國際包裹夾藏大麻花走私入境的販毒集團，共逮十一人送辦，經溯源追查，發現該集團有部分大麻毒品來自竹聯幫齊興會廿九歲劉展辰、卅一歲吳韋宏二名成員所組成的另一個販毒集團，經追查，七月先逮捕王等五名協助運送毒品給下游的小蜜蜂。

請繼續往下閱讀...

隔月十八日，警方直搗劉、吳所屬的新北市新店區齊興會堂口，逮捕劉、吳等八人到案，並在堂口查獲十三公斤大麻花磚，因堂口現場放有一只行李箱，警方研判該行李箱為裝載查獲的大麻花磚，經調閱監視器以箱追人，查知吳男曾赴桃園地區拿取該行李箱，懷疑毒品來源是透過旅客利用行李箱夾帶入境，未被X光機檢出。

經航警局協查，鎖定來台觀光的廿七歲泰女薩威西涉嫌重大，並追出該泰女入境後，將行李箱交付給該販毒集團卅一歲柳姓成員，隨即進行第三波查緝，逮捕薩威西、柳男與送貨、分裝毒品等六人到案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法