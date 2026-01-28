走私熱點? 萬里駱駝峰又見「毒包」 漂流大麻43公斤

新北市萬里區查獲32大包、總重約43公斤的毒品大麻。（記者林嘉東翻攝）

新北市萬里區網紅景點「駱駝峰」岸邊昨上午漂進一個白色麻布袋，割開竟驚見卅二包、含海水總重四十三公斤的大麻毒品，黑市價值逾二千萬元。由於跨國運毒首腦曹俊德二年前才在該處海域搶灘走私八百九十公斤、黑市價逾億元的中國製K他命被逮，駱駝峰海域恐淪為「走私灘頭」。

同地點 前年截獲890公斤K他命

金山警分局野柳派出所昨接獲漁民報案，在萬里區東澳漁路往駱駝峰岸邊發現一個白色麻布袋，警方與海巡人員封鎖現場，割開發現一包包大麻以黑色塑膠袋、透明塑膠膜、耐熱塑膠袋包覆，經過清點共有卅二包、合計重達四十三公斤大麻。

警方研判可能是走私集團在海上接駁時，見海巡人員巡邏過密或因海象不佳不慎丟包，隨洋流漂至岸際。

警方表示，依規定，發現大麻包漂流物的漁民若能檢舉該批大麻是誰製造、販賣、運輸、或意圖販賣，由檢警循線查獲，可領取五十七萬餘元檢舉獎金，但本案大麻漂流物屬無主物，漁民無法領取檢舉獎金。

二〇二四年七月跨國運毒首腦曹俊德曾夥同「漁順六十六號」舢舨船長賴基鑫，在駱駝峰海域走私八百九十公斤中國製K他命遭逮，事隔二年相同海域又出現大麻包漂流物，警方不排除是同一運毒集團所為，已全力追緝毒品來源與幕後黑手。

新北市萬里區著名的網紅打卡景點「駱駝峰」旁海岸，昨天上午漂上一個白色麻布袋，經警方與海巡人員獲報趕抵拆解後，赫然發現裡面竟裝有32大包、總重約43公斤的第2級毒品大麻。（記者林嘉東翻攝）

