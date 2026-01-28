分屍女建商 死囚歐陽榕關15年病逝

死囚歐陽榕關15年病逝。（資料照，警方提供）

因犯下高雄女建商分屍案，十五年前遭判死定讞的男子歐陽榕，在獄中多次喊冤並透過廢死聯盟聲請釋憲，未料廿五日因器官衰竭宣告不治。

判決書指出，歐陽榕原為知名造紙廠加工處副處長，失業後投資失利背負千萬債務，二〇〇三年他向交情好的某建設公司盧姓女總經理開口借貸鉅款遭拒而萌生殺機，他將盧女約至住處後勒斃，隨後在浴室內冷血分屍成十袋，分別丟棄在垃圾集中區、工廠廢料堆與山區道路。

請繼續往下閱讀...

檢警查出，歐陽榕殺人分屍後，隔天竟還假冒盧女聲音打電話向家屬勒贖一千二百萬元，落網後編造多種版本卸責，直到警方在死者「頭七」當天突破其心防，他才坦承犯案。

二〇一一年歐陽榕死刑定讞後，即進入高雄第二監獄服刑至今，近年成為死刑釋憲聲請人之一。

高雄二監副典獄長張漢明昨表示，歐陽榕因殺人罪死刑定讞，於二〇一一年四月廿九日入監服刑，上週五（廿三日）因身體不適在監內門診，醫師診斷後認為有急送外醫需求，當天即送往國軍左營總醫院急診，後轉加護病房，廿四日病況急轉直下，廿五日家屬簽屬放棄急救同意書，歐陽榕於同日宣告不治。

橋頭地檢署檢察官李冠林相驗，發現死者本身有糖尿病病史，未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，死者無可疑外傷，認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官昨開立相驗屍體證明書交家屬善後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法