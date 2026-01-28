逃亡13年兄長跨海指揮 雲林黑心農藥 賣出4噸

雲林地檢署會同雲林縣調查站查獲非法製造、分裝及販售偽農藥集團，查扣大量原體及成品。（雲林地檢署提供）

胞兄因製偽農藥被通緝

雲林檢調破獲家族成員跨海合作的非法製造及販售偽農藥案。張姓父子因缺錢，鋌而走險夥同因偽農藥案被通緝逃亡在國外兄長，在斗南一處隱密鐵皮倉庫內調配製造，再由黃姓友人開車到田間兜售，兩年多來已賣出約四公噸偽農藥，不法獲利約三八二萬元，雲林地檢署偵查終結昨日依違反農藥管理法起訴張姓父子及黃男等三人。

父子缺錢 也走上黑暗路

雲林地檢署指出，四十九歲張男家裡曾開農藥行，知道農民用藥時間及需求，五十歲胞兄二〇〇九年因製造及販售偽農藥被查獲，未到案二〇一三年被發布通緝中，沒想到張男與廿七歲兒子疑因缺錢花用，與四十八歲黃姓友人，透過逃亡到國外胞兄提供含農藥成分的原體並隔空指導，從二〇二二年開始非法製造偽農藥。

請繼續往下閱讀...

地檢署表示，該集團分工合作，張男提供製作場地及協助製作方式，張兄提供原料，張子負責調配製造，完成後成品載運到虎尾一處倉庫內存放，再由黃男載運到二崙、崙背等地田間兜售販售給不特定農民使用。

兩年不法獲利近四百萬

雲林地檢署日前會同雲林縣動植物防疫所人員前往斗南製造工廠及虎尾的倉庫搜索，當場查扣八百公斤原體（約可製作八公噸偽農藥）及六公噸成品。根據現場查扣筆記本記載，嫌犯從二〇二三年九月至二〇二五年八月被查獲，已售出約四公噸偽農藥。

黑心農藥恐污染生態

雲林縣動植物防疫所技正陳建棠表示，目前市售農藥都有法規嚴格規範，偽農藥成分不明或劑量失衡，可能導致土壤及生態環境污染，且危及食安及消費者健康。

陳建棠指出，不只製造、販售偽農藥有刑事責任，農民使用偽農藥也觸法，可處一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，呼籲農民不要購買來路不明的偽農藥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法