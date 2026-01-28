為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    剴剴條款 從個案悲劇到制度改革

    2026/01/28 05:30 記者張文川／台北報導
    保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案，高等法院昨維持二人各獲判無期徒刑及十八年的一審所判刑度。民眾寫下卡片給剴剴表達思念。（中央社）

    一歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，高等法院昨維持一審劉彩萱無期徒刑、劉若琳十八年徒刑。原本虐童致死罪最重刑度只到無期徒刑，不能判死刑，立法院去年七月為此通過刑法修正案，修訂殺害未滿七歲之人者，加重其刑二分之一，且明定對於未滿七歲之人以凌虐方式致死，最重可處死刑，法界稱為「剴剴條款」。

    虐童致死 最重判死

    修正後的刑法於「殺人罪章」中新增規定，對未滿七歲之人犯殺人罪者，加重其刑二分之一；以凌虐對未滿七歲之人犯殺人罪者，處死刑或無期徒刑。

    虐未滿七歲亡 最低判十年

    原本刑法「妨害幼童發育罪」規定，對於未滿十八歲施以凌虐足以妨害身心健全發育者，可處六月至五年；因而致死者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，致重傷的刑度為五年至十二年。

    新法依被害人年齡增訂刑責，凌虐未滿七歲之人足以妨害身心健全發育者，加重其刑二分之一；凌虐未滿七歲之人致死者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，致重傷者處十年以上徒刑。

    凌虐七歲以上、未滿十八歲致死，處無期徒刑或十年，致重傷處五年至十二年。意圖營利而犯凌虐另有更重罰則。

    立法院公布的立法理由指出，虐童行為具有上對下、強對弱的性質，尤其未滿七歲之嬰幼童毫無反抗能力，甚至屈就於施虐者的優勢權位下，難以自保而淪為受虐客體，當遭受虐待，行為人侵害人性尊嚴及憲法自由權，凌虐導致死亡結果更是對人性尊嚴基本權的極端侵害，因此加重刑罰。

