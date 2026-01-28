剴剴外婆：盼血淚教訓喚起社會重視

民團一早在外等候惡保母的宣判。（記者塗建榮攝）

高等法院昨宣判虐待幼童剴剴的惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹維持一審無期徒刑、十八年徒刑。剴剴外婆透過委任律師表達感謝法官及大眾之意，並說希望透過血淚教訓，喚起社會對兒童的重視、制度面的重新檢討。

高院合議庭昨上午宣判時，法庭上擠滿聽判民眾，包含兒少守護行動團體、立委郭昱晴等人，不過剴剴家屬未到場聽判。剴剴外婆透過委任律師曾宿明對外表達感謝之意，但也坦言至今心裡仍無法放下，只希望司法能還給弟弟公道，將惡人繩之以法，以慰被害人在天之靈。

請繼續往下閱讀...

剴剴外婆聲明指出，剴剴的死是她一輩子的痛，也是她一輩子帶著虧欠跟贖罪的心態在度日，盼透過此案、這樣的血淚教訓，能喚起社會對兒童的重視、保護，以及制度面的重新檢討，杜絕再有類似的小孩、無辜的孩童，遭到不幸的對待，非常感謝一路關心的記者、社會大眾，還有法官們的公平審判，心中萬分感激。

剴剴外婆過去在辯論庭曾到庭作證，甚至在法庭上痛哭，自責無能為力，她與丈夫收入加起來只有新台幣六萬元，還要扶養未成年小孩，為支付剴剴一個月三萬元的保母費，她與丈夫一直負債，照顧兩個月後，透過兒福聯盟安排出養，她當庭怒斥劉姓姊妹沒權力如此對待一個幼小的孩子，怎會做出如此可怕之事。

剴剴外婆的委任律師林帥孝受訪表示，至少讓大家知道，受虐的孩子其實是受到保護，也警告這些做惡、虐童的成人們，如果他們繼續虐待，也會受到像被告一樣無期徒刑。

曾宿明於高院門口轉達完剴剴外婆的話，接著表達犯罪被害人保護協會立場，他說希望能夠協助所有被害人跟家屬，把其心聲讓法院聽得到，替他們爭取司法應有的公平跟正義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法