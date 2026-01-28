剴剴案》不應發生的遺憾 民團籲建立定檢制度

兒少守護行動團體「剴剴戰士」的成員們聽到判決結果紛紛擁抱、落淚。（記者塗建榮攝）

男童「剴剴」遭保母劉彩萱與其妹劉若琳虐死，高等法院昨維持二人各獲判無期徒刑及十八年的一審所判刑度。兒福團體回顧案件，指出犯罪之人應付出司法代價，但剴剴是收出養制度中不應發生的虐童遺憾，過去靠公益社福團體及單一保母，未來應建立制度，包含由機構負責收出養前的托育，建立定期健檢制度，避免憾事再發生。

勵馨基金會執行長王玥好表示，剴剴是脆弱處境的孩子，被交給社福團體，收出養前由保母暫時安置，這段過渡期本該額外保護，卻受到不人道對待，這是比一般兒虐更引起公憤的原因；虐童犯罪者應付出司法代價，制度面問題更值得關注。

不再交給單一團體、保母 改成機構內輪替照應

王玥好表示，過去基於信任社福團體及保母，但發現，把孩子交付給單一團體或單一保母，缺乏支持體系，如今制度已大翻轉，孩子收出養前將交由機構安置，不再給單一保母全日托，機構內彼此輪替照應，即使照顧不周也能即時發現，評估權也回到政府手中。

而過去保母的家戶安置僅由社工訪視，雖然社工到府，卻因沒有單獨跟孩子相處，沒有身體檢查，易聽信保母一面之詞，就算孩子會表達，也會受保母在場因素影響，制度建立需更客觀、更專業評估，建議讓孩子定期二、三個月就去醫院健檢，也就不用考驗人性信任或懷疑，每年收出養孩子約一、二百人，值得投注資源，減少事後社會成本。

家扶基金會社會資源處處長林夢萍表示，剴剴案讓人非常沉痛，呼籲社會與政府共同為兒少建立更安全的保護網，從案件中補強兒少保護制度、完善跨系統合作，避免憾事再次發生。

昨天與眾人聚在高等法院外的兒少守護行動團體「剴剴戰士」總召張瓦力受訪時，邊哭邊說「撐到今天很不容易，感謝法官」，本案雖沒有死刑，但目前的法制最多只能這樣，能維持原判就很好了。

長期關心此案的藝人郁方也到場，數度哽咽說，剴剴是弱勢中的最弱勢，她也知道判死困難，仍有漫長的路要走，還指廢死團體是最不需要存在的團體。

