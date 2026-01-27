為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    移民署宜蘭專勤隊涉詐領檢舉獎金 6人起訴

    2026/01/27 05:30 記者江志雄／宜蘭報導

    移民署宜蘭縣專勤隊爆發「內神通外鬼」疑雲，涉嫌偽造民眾檢舉失聯移工報案紀錄，協助人頭報案人詐領勞動部獎金，檢方歷經一年調查，認定鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員、潘姓通譯及其陳姓丈夫等六人，涉犯貪污治罪條例、偽造文書罪，全案最近偵結起訴。

    移民署回應，尊重司法調查結果，對於所屬違法犯紀情事，秉持毋枉毋縱立場，不姑息、不護短，被起訴人員予以停職處分，並依公務員懲戒法移付懲戒，追究相關主管督導不周行政違失責任。

    宜蘭地檢署接獲檢舉，指控宜蘭縣專勤隊多名人員偽造失聯移工報案檢舉紀錄，再由人頭詐領每案五千元以上獎金，檢察官二〇二四年十一月帶隊搜索，共約談六人到案。

    起訴書指出，二〇一九年八月起，鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員，明知潘姓通譯及陳姓丈夫，均無向宜蘭專勤隊檢舉外籍人士違反就業服務法案件，鐘男卻在受理檢舉紀錄表分隊長欄位用印批示，陸續交由三名科員製作不實檢舉筆錄，再函文勞動部申請獎金分別匯入潘女與其丈夫帳戶，經統計共獲取三萬多元。

    外界質疑鐘姓分隊長與三名科員是否從中獲利？檢方經清查，檢舉獎金只匯入潘姓通譯及丈夫戶頭，鐘男等四人跟潘姓夫婦間查無金流對價；不過，被告所犯的貪污治罪條例公務員與非公務員共犯以詐術詐欺取財罪，屬於重罪，可處七年以上有期徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播