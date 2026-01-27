為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    假買金搶銀樓 警9小時逮3嫌 追回金飾

    2026/01/27 05:30 記者李容萍、余瑞仁／桃園報導
    專案小組於周嫌桃園觀音區住家起 獲搶來的金鍊。 （記者李容萍翻攝）

    國際金價持續飆漲，卻引來歹徒鋌而走險！桃園市新屋區一家逾五十年老字號銀樓，前天傍晚五點遭二名歹徒佯稱購買金飾，趁店家不注意搶走重逾二兩、價值約四十二萬元的一條黃金項鍊及一條黃金吊墜，得手後騎車逃逸；警方案發後九小時火速逮獲三名搶嫌到案，追回被搶金飾。

    距被搶銀樓約一百公尺、隔街的楊梅警警分局新屋分駐所，接獲報案立即成立專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦，檢、警調閱現場及周邊監視器影像過濾，迅速鎖定犯案機車；經查犯嫌於案發當日下午四點許先在新屋區中華路竊取機車，隨即前往銀樓犯案逃逸，並將作案機車棄置在新屋與新竹新豐交界的防風林。

    專案小組前天深夜尋獲作案機車，並向檢方聲請拘票，先查獲負責開車接應、犯案時也在銀樓佯裝顧客的嫌犯周子軒（廿五歲），接續於昨天凌晨二點於觀音區台六一線橋下查獲劉育翔（卅五歲）、彭宏偉（廿二歲）二名搶嫌。

    檢警調查，三人因缺錢花用而共謀犯案，被逮時一度誆稱搶得的金飾在逃跑過程中「遺失」，警方對此全然不信，昨天上午九點許於周嫌位於觀音區的住家搜索起獲贓物，三嫌訊後昨晚被依搶奪、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

