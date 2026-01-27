假當沖詐523萬 被害女當庭淚崩 法院重判5車手

詐騙集團投資當沖股票騙術，共被騙走五二三萬餘元，法院重判5車手。（資料照）

新竹陳姓女子誤信詐騙集團投資當沖股票騙術，連續五次面交款項給車手，共被騙走五二三萬餘元，開庭時向法官哭訴「現在只要在街上看到一六五反詐騙宣傳，都很想撞牆」、「現在連朋友打電話來都不敢接，一輩子的積蓄都沒了！」新竹地院對五名車手均重判超過兩年五月以上刑期，還併科罰金，以示懲警。

法官調查，詐騙集團機房成員透過LINE向陳女佯稱，按指示下載特定軟體並當沖操作股票，即可獲利豐厚，致使多名車手配戴偽造的投資公司識別證，再將公司存款憑證交給陳女收執，車手所收取款項轉交詐騙集團收水手。五名車手共取走陳女五二三萬餘元。

陳女告訴法官「我只要在街上看到一六五反詐騙宣傳，都很想要撞牆」、「我現在連朋友打電話來都不敢接，我一輩子的積蓄都沒有了」、「假如我是被告等人的父母，我就去撞牆，我不要有這種小孩」、「我講這些都沒有人聽，只是我自己倒楣」。

法官考量國內詐騙案件猖獗，集團分工的詐欺手段，經常導致受害者難以勝數、受騙金額亦相當可觀，實際影響的不僅是受害者個人財產法益，受害者周遭生活的一切包含家庭關係、工作動力、身心健康等，乃至整體金融交易秩序、司法追訴負擔，都因此受有劇烈波及。

最後法官將五名車手依三人以上共同詐欺取財罪判處兩年五月不等徒刑，併科罰金六到九萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

