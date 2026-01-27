運將丟包 替代役男慘遭4車輾斃

溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台六四快速道路，倒臥車道上，遭輾斃。 （記者陸運鋒翻攝）

國立大學高材生服役即將退伍 魂斷台64線

溫姓替代役男前天從台北文山區搭乘多元計程車返回新北市板橋區住處，行經台六四快速道路新北中和段時，疑因踢車門及椅背引發林姓司機不滿，雙方起爭執後，溫男遭丟包倒臥在快速道路，遭四輛汽車相繼輾過慘死，警詢後將林等五名駕駛送辦。

警詢後將5名駕駛送辦

據了解，廿五歲溫男為某國立大學畢業，去年十月於鐵路警察局服替代役，期間作息正常，近日正準備下個月退伍後的工作面試，同梯聽聞此事都感到震驚不捨，警方將全力協助家屬辦理後續事宜。

溫男下車後倒臥快速道

中和警分局調查，溫男到台北市文山區興隆路二段訪友結束後，前天凌晨叫了四十六歲林男的多元計程車，準備返回板橋嬸嬸家，途中行經台六四線一公里處中和段時，疑躺後座不斷踢車門及椅背，而林男出言制止說「給我下車」，雙方口角後，林男將溫男丟包離去，但林男怕發生意外，隨即向警方報案。

豈料，溫男下車後不知何因倒臥快速道路，過沒多久遭卅九歲陳男駕駛的轎車輾過，隨後又陸續被廿六歲邱男、五十四歲簡男及四十五歲魏男駕駛的汽車及小貨車輾過，警消趕抵時，發現溫男頭顱破裂、全身多處骨折死亡。

事發後，陳、邱二人即停車留在現場，供稱以為只是壓到紙箱或散落物，下車後才驚覺是輾到人，而簡、魏二人被警方通知到案時，稱僅知當時有事故發生，認為是碾壓到汽車零件才沒有停下，警方檢測所有涉案駕駛酒測值均為零。

據知，溫男雙親僅知兒子暫住嬸嬸家，對於突如其來噩耗難以接受。檢警相驗溫男遺體後死因暫不明，將解剖及抽血化驗，釐清是否有酒精或是藥物反應。

據指出，林男辯稱溫男行為舉止異常，擔心發生事故才會放他下車，但他於快速道路違規停車及請乘客下車，警方分別開出三千至六千元及六百至一千二百元罰單，詢後將林、陳等五名駕駛依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

