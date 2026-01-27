葉仁豪坑41人 害背負巨債

台中房仲葉仁豪涉吸金23億， 地檢署依非法吸金等罪嫌起訴 ，並建請法院從重量刑。 （擷取自葉男臉書）

後金補前金 周轉不靈落跑

台中房仲葉仁豪吸金廿三億餘元，昨天被台中檢方起訴，並求處重刑；據了解，葉男約七、八年前開始以「每個月給四％，一年可拿四十八％」的話術吸金，並以「後金補前金」的方式運作，卻因去年碰到房地產不景氣，因資金周轉不靈而東窗事發，檢方初步估算尚欠四十一名被害人約十六億七千多萬，有的被害人每月就要背負二、三十萬的利息，可說是欲哭無淚。

葉仁豪是多家房仲公司的實際負責人，名下的公司有近廿家，卻從七、八年前開始以高額利率吸金，再以「後金補前金」的方式補錢坑，原本房地產景氣好時資金還能周轉，沒想到去年房地產景氣低迷，葉男的資金調度出問題，付不出錢乾脆一走了之。

葉男在偵訊時也坦承，七、八年前開始做，利率給太好，每個月給四％，等於一年就可以拿四十八％，一開始就太小看高利率的問題，卻仍持續吸金，只能以「後金補前金」的方式運作，終至資金鏈斷裂而無法償付。

檢方調查，葉男整體吸金及詐欺規模高達廿三億八二七萬元，扣除已經償還給被害人的金額，目前尚積欠四十一位被害人高達十六億七一七〇萬餘元。

檢方偵查中向法院聲請扣押保全其名下的不動產及多筆保單解約金債權，以及辦理禁止處分登記，凍結相關財產，保全總金額為五八四五萬餘元，將用來償還給被害人。

不過高達四十一位的被害人，有的被指使向銀行借貸數千萬元，現在一個月光利息就要二、三十萬元，根本無力償還，面對欠下的巨額貸款和利息真的是欲哭無淚。

