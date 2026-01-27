年息72%吸金23億 台中房仲求重刑

台中房仲葉仁豪涉吸金23億， 地檢署依非法吸金等罪嫌起訴 ，並建請法院從重量刑。 （擷取自葉男臉書）

設10餘人頭公司誘員工當假老闆 向銀行詐貸

近廿家房仲、不動產、建材公司負責人的台中房仲葉仁豪涉嫌以投資、放款等手法向同事、親友吸金，去年九月因周轉不靈潛逃國外，返國遭逮被羈押，中檢調查發現，葉男以投資、借款、履約保證代墊款及房地產合作等名義，宣稱最高可給月息六％，年息高達七十二％，並誘騙多名房仲員工充任人頭負責人向銀行貸款，吸金高達廿三億餘元，昨天依非法吸金、詐欺及背信等罪嫌將他起訴。

請繼續往下閱讀...

周轉不靈潛逃 返國被逮

中檢起訴指稱，葉仁豪（四十二歲）自二〇一九年起，對外以投資、借款、履約保證代墊款及房地產合作等名義，宣稱可提供高額報酬，並以「每月給四％利息，一年可達四十八％，兩年回本，八年可取回四倍本金」等話術誘騙投資人，最高甚至承諾月息六％（年息高達七十二％），向其親友及一般民眾大量吸金。

此外，葉男以擴大公司經營為由，誘騙多名房仲員工充任人頭負責人，陸續設立或實質控制十餘家人頭公司，並指使被害人具名向多家金融機構申貸及擔任連帶保證人，其中有單一公司即向八家銀行申貸總額逾新台幣一億三八四萬元，並誘使被害人提供不動產設定物上擔保，銀行貸款金額合計逾四億元。

擅自設定抵押權、移轉登記

檢方查出，葉男更未經被害人同意，擅自設定抵押權或辦理不動產移轉登記，將取得的貸款轉供清償個人債務，致四十一名被害人背負巨額債務，每人損失數萬元至數億元不等金額。其後以「後金補前金」方式維持金流，終致資金鏈斷裂無法清償，整體吸金及詐欺規模高達廿三億八二七萬元。

台中地檢署去年九月廿三日接獲檢舉後，立即指派何建寬檢察官成立專案小組，深入清查金流、公司架構、不動產及被害人財務狀況，不過葉男早先一步在九月廿日潛逃出境，檢方立即在九月廿六日廢止並註銷葉男護照，並發布通緝。

葉男自知難逃法網，去年九月廿八日主動從泰國搭機返台，在桃園機場遭逮捕並解送台中地檢署後，台中地院裁准羈押禁見，中檢調查後偵結，昨依非法吸金、詐欺及背信等罪嫌將他起訴，並認為他犯行惡性重大，建請法院從重量刑，移審後台中地院裁定接續羈押禁見。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法