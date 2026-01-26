警憑指紋逮5嫌》竹科工程師遭詐1644萬 5車手判刑 吐還詐款

誤信投資騙術，竹科工程師遭詐1644萬！圖為示意圖。（資料照）

竹科工程師簡姓男子誤信詐騙集團投資幌子，連續在竹科外將現金面交給六名車手，總計被騙一六四四萬餘元，警方在歹徒面交時取信於他的偽造憑證收據上指紋，比對出五名車手的身分，新竹地院依三人以上共同詐欺取財罪將五人判刑，並判需將騙到手的錢吐還給被害人。

法官調查，詐騙集團冒用名義偽造「投資公司」外派專員工作證及「投資公司現儲憑證收據」給車手蕭陽駿，並於二〇二三年十一月廿日依指示至新竹市金山集福宮旁的簡男車內，出示偽造工作證取信簡男，並收取一百萬元現金。車手廖星雅於隔月四日，配掛偽造工作證前往新竹市星巴克新竹日光門市，再向簡男收取一百萬元現金。

車手吳宜萱於當月十一日在同址向簡男收取二二〇萬元現金，車手鄭文瑜於前年一月十二日在同處向簡男收取三百萬元現金。車手于博安於當月卅日在同處向簡男收取四二四萬八千五百元的現金。

此外還有一名真實姓名年籍不詳車手，向簡男收取五百萬元，總計簡男被騙一六四四萬八千五百元，直到他發現遭詐騙後報警處理，並將蕭陽駿、于博安、鄭文瑜、廖星雅、吳宜萱分別簽名後交付的「永明投資股份有限公司現儲憑證收據」五份，交給警方扣押。

警方在收據上採得指紋，經送刑事警察局鑑定結果，分別與廖星雅、吳宜萱、鄭文瑜、于博安、蕭陽駿指紋相符；檢察官核發拘票，將五人拘提到案。

刑事部分，法官將鄭文瑜依三人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑一年八月、蕭陽駿一年四月、吳宜萱一年五月、于博安一年十月、廖星雅一年二月。附帶民事賠償部分，民庭法官判各車手需如數賠償向簡男詐騙到手的金額。

