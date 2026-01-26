為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    千噸糞水排下水道》利用施工掩護非法排放 臭氣沖天

    2026/01/26 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中水利局表示，水肥流入污水下水道後，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理後變成乾淨的水。 （記者陳建志攝）

    台中水利局表示，水肥流入污水下水道後，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理後變成乾淨的水。 （記者陳建志攝）

    中市水利局︰污水系統與飲用水不同

    檢警環去年五月跟蹤環保公司水肥車，在台中市北屯區當場抓到環保公司業者涉嫌勾串污水下水道施工包商與工人，利用施工機會掩護非法排放，將高達一二八〇噸的糞水排進污水下水道，人贓俱獲，現場臭氣沖天。

    台中市政府環保局表示，去年五月六日與檢警密切配合，派員會同檢警前往台中市北屯區仁美十二巷，當場查獲內政部國土管理署下水道分署的邱姓工程包商勾結民間水肥業者，利用施工的機會，將收受水肥和油污違法排入污水下水道，除移送法辦，並廢止二家業者的廢棄物清除許可證及廢棄物專業技術人員合格證書。

    民眾擔心上千噸的糞水排入下水道，是否影響環境？更擔心會喝到水肥污水。

    台中市環保局指出，經查污水下水道進流及出流都正常，污水處理廠每天可處理數十萬公噸廢水，整體環境不受影響。水利局也嚴密監控當日水資源回收中心放流水質檢測，各項數據均符合環保標準，並未發現明顯影響。

    市府水利局解釋，水肥流入污水下水道後，會進入水資源中心的污水處理廠，經處理後變成乾淨的水，就算回收再利用，也僅限於澆灌道路花木或灑水車抑制揚塵，絕不作為飲用用途，市民日常飲用的自來水，是透過密閉式自來水管線輸送，與污水系統完全獨立，民眾不可能喝到污水，無須擔心。

    檢警去年查獲，蘇姓、吳姓業者勾結污水下水道承包商，將高達1280噸的糞水排進台中污水下水道。 （警方提供）

    檢警去年查獲，蘇姓、吳姓業者勾結污水下水道承包商，將高達1280噸的糞水排進台中污水下水道。 （警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播