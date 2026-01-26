女兒產後人間蒸發⋯7旬父：心中的結終於打開

邱女父親10年來經常看著手機裡女兒的相片。（記者陳建志攝）

台中廿九歲邱姓婦人，十年前因產後憂鬱離家從此人間蒸發，父親說女兒離家後到處找人，但都音訊全無，十年來可說是到處求神問卜，「有神找到無神」，但都沒有女兒的消息，雖然三年前已經透過法院宣告死亡，但心中始終牽掛女兒到底是生是死？如今終於找到，讓他了卻一樁心願，心中的結終於打開。

邱女七十歲的父親表示，女兒十年前生第二胎時出現產後憂鬱，當天凌晨五點多獨自騎機車外出後就音訊全無，後來調閱監視器發現最後出現在太平頭汴山區，當時員警、消防隊還有民間救難單位全力投入搜尋，但都無所獲，不過至今仍對當時救難人員的全力找人感念在心。

請繼續往下閱讀...

邱父表示，女兒失蹤後可說到處求神問卜，「有神找到無神」，希望能找到女兒下落，雖然有的跟他說「已經沒有靈魂了，已經死了」，但心中始終懷抱希望，雖然失蹤七年後依照法令，已經到法院宣告死亡，不過天下父母心，心中始終有一個結，牽掛女兒到底是生是死？手機中也一直留著女兒失蹤時的協尋照片。

邱父表示，「生要見人，死要見屍」，如今終於找到女兒的遺骸，讓他了卻一樁心願，心中的結終於打開，最後能有一個圓滿的結局，對此也感到高興，感謝發現的筍農，還有協助的警方。

邱父表示，女兒失蹤時小兒子出生還未滿月，現在都已經念小四，大兒子現在也已經念國中，至今還未讓兩個孫子知道已經找到媽媽的遺骸，準備等確認身分要進塔時才告知孫子此事。

邱父表示，從現場找到的女兒項鍊，還有家中的鑰匙，以及女兒當天騎乘的機車，幾乎可確定這就是女兒的遺骸，不過檢警表示還要等一個月後DNA比對出來才能確認身分，因農曆春節快到了，希望能縮短時間，讓女兒早日圓滿後事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法